Las células de los embriones trabajan en equipo para auto-repararse

Institut Marquès presenta en el 36º Congreso de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO) un estudio sobre la capacidad de auto-reparación de los embriones desde el segundo día tras la fecundación

En los tratamientos de fecundación in vitro (FIV) los embriones se clasifican siguiendo unas pautas basadas en su aspecto y en la manera en la que se desarrollan entre el primer y el quinto día de vida, cuando llegan al estado de Blastocisto. De este modo, se transfieren a la paciente los que se consideran con más posibilidades de implantarse, seguir evolucionando y convertirse en un bebé sano.



La línea de investigación abierta por Institut Marquès sobre la evolución embrionaria cuestiona los criterios de valoración de los embriones que, hasta ahora, se empleaban en los laboratorios de Reproducción Asistida. Los resultados obtenidos por este centro de Barcelona demuestran que embriones que no siguen las pautas de evolución normales podrían llegar a tener las mismas tasas de éxito que embriones con una división perfecta.



El Dr. Borja Marquès es el autor del estudio “Signos de auto-reparación de los embriones en el laboratorio de FIV” cuyas conclusiones apuntan que los embriones poseen un mecanismo de auto-corrección ignorado hasta hoy. Según este trabajo que se presenta esta semana en Murcia, en el 36º Congreso de la Sociedad Española de Ginecología (SEGO), embriones que han sufrido división reversa (desaparición de alguna de sus células) o multinucleación (presencia de dos o más núcleos en alguna de sus células) pueden acabar con éxito, es decir, con un embarazo normal y el nacimiento de un bebé sano.



Gracias a los incubadores con cámaras time-lapse ( Embryoscope), en los laboratorios de Institut Marquès ha sido posible captar las imágenes de embriones con división reversa reabsorbiendo sus propias células y de embriones multinucleados expulsando las células anómalas en el 4º o 5º día de vida. Para conseguirlo, se ha analizado el desarrollo de 21.274 embriones, desde su fecundación hasta que llegaron a blastocisto.



Más opciones para las familias que recurren a la Reproducción Asistida

“Nos estamos cuestionando todo los fenómenos de división embrionaria que, hasta hoy, se consideraban un mal pronóstico. De momento, ya hemos demostrado que en el caso de la división reversa y de los embriones con multinucleación, no hay evidencia científica que aconseje descartarlos de entrada. Hay que ver cómo evolucionan hasta su quinto día de vida y comprobar si han conseguido auto-repararse antes de decidir si son aptos para implantarse en el útero materno y capaces de dar lugar a un niño sano.” declara el Dr. Borja Marquès, ginecólogo especialista en Reproducción Asistida. “Nuestro trabajo da elevadas oportunidades de vida a embriones que hasta hoy hubieran sido desechados. De esta forma, estamos ofreciendo nuevas opciones a nuestros pacientes” añade el Dr. Marquès.



Descargar imágenes y nota de prensa:

https://drive.google.com/drive/folders/1hbMOGacLNe9t1nJE9wfk86ZxCSiS4_07?usp=sharing



Links de interés

https://institutomarques.com/reproduccion-asistida/tecnologia-avanzada/embryoscope/

https://www.elblogdelafertilidad.com/los-embriones-tienen-capacidad-para-autorrepararse-desde-el-segundo-dia-de-vida/



Capacidad de expulsar las células anómalas

https://youtu.be/S4s5eTacp4k



División reversa

https://www.youtube.com/watch?v=vq8ki_UA2-E&feature=youtu.be







Contacto

Nombre contacto: Institut Marquès

Descripción contacto: Institut Marquès

Teléfono de contacto: 932858216





Videos

https://youtu.be/S4s5eTacp4k

https://youtu.be/vq8ki_UA2-E