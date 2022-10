Claves para elegir el seguro médico privado que mejor se adapta a cada persona

(Información remitida por la empresa firmante)

Todosegurosmedicos.com, experto en pólizas médicas, explica qué tipos de seguros de salud existen en España y para qué personas son más adecuados, con la intención de que cada uno pague lo justo por las coberturas que necesita

La edad, la situación familiar o poder adquisitivo son algunas premisas para elegir un seguro de salud u otro dentro de la gran oferta de pólizas médicas que existen en el mercado. Pero no son las únicas.



Solo especialistas, con hospitalización, completas con copago, sin copago o con reembolso. No todas las opciones de pólizas son válidas para cualquiera.



Disponer de una póliza privada de salud es una opción cada día más necesaria, con la sanidad pública colapsada en una pandemia y las largas listas de espera actuales para acceder a un especialista o hacerse un simple análisis de sangre. Pero ¿cuál elegir entre tanta oferta para pagar lo justo por las coberturas necesarias? Todosegurosmedicos.com, expertos en el tema, ayudan a elegir la modalidad que se adapta al momento de vida actual de cada persona.



Quien esté pensando en contratar uno o quiera cambiar el que tiene ahora mismo, lo primero que debe hacer es saber qué tipos de pólizas médicas existen en España y qué modalidad se adapta mejor a sus necesidades, porque el que le viene bien a una persona de 30 años, soltera, no es nada conveniente para una pareja de 45 años, con dos hijos adolescentes.



Todosegurosmedicos.com da las claves para elegir el mejor seguro médico privado de 2022, de forma personalizada.



Seguros básicos: solo especialistas y pruebas diagnósticas

Es perfecto para quienes desean combinar sanidad pública y privada o contratan por primera vez un seguro médico privado. No incluye operaciones ni hospitalización, pero permite acceder a consultas de medicina primaria, especialidades y medios de diagnóstico sin perder tiempo en las listas de espera de la Seguridad Social.



Pensado para quienes no hacen mucho uso del seguro médico privado y su prioridad es eliminar las listas de espera de la Seguridad Social.



Y todo con una tarifa mensual asequible, con opción de contratar copagos equilibrados y coberturas básicas.



Seguro médico completo con copagos

Incluye garantías hospitalarias y extrahospitalarias completas: medicina general, especialidades, diagnósticos, urgencias y hospitalización en los mejores centros de España. Se paga una prima muy económica y una pequeña cantidad por cada servicio médico que se realice.



Es útil para cuidar a la familia, con un copago reducido y acudir al médico solo en caso de necesidad.



Diseñado para jóvenes que quieren un seguro médico para estar protegidos en caso de necesitarlo.



Seguro médico completo sin copagos

Un seguro completo de asistencia sanitaria con el servicio de máxima calidad, con garantías hospitalarias y extrahospitalarias completas: medicina general, especialidades, diagnósticos, urgencias y hospitalización… en los mejores centros de España. Se paga una prima mensual asequible, un poco más alta que en la opción básica, pero a cambio no habrá ningún desembolso extra más por servicio y con las ventajas de libertad, horarios y comodidad de la medicina privada. Además, se puede tener cobertura dental, segunda opinión médica y asistencia en viaje.



Cuando la prioridad del asegurado es que él y su familia tengan cobertura completa en cualquier ocasión.



Seguro médico completo con copagos limitados

Permite un precio mucho más bajo que el completo sin copagos y al tener limitada la cantidad de dinero a abonar al año en copagos por gastos médicos, se controlan los gastos. Es decir, el asegurado tiene una prima tan baja como la del seguro médico completo con copagos, con todos los servicios y coberturas. Si lo usa poco, paga mucho menos que en una póliza sin copago. Pero si tiene que usarlo mucho, no se le disparan los gastos ya que cuando alcanza el límite de copago anual no abona más por actos médicos durante la vigencia del seguro.



Para quien suele usar poco los servicios médicos y se ha dado cuenta que de usarlos mucho va a pagar una prima mucho más baja que sin copagos.



Seguro médico reembolso

Además de incluir asistencia sanitaria más completa, hospitalización y operaciones y todas las coberturas de las póliza completa sin ningún tipo de copagos dentro del cuadro médico de la compañía, permite elegir cualquier médico y hospital del mundo.



Si se elige un médico u hospital que no esté dentro de la compañía, se adelanta el dinero y luego la aseguradora reembolsa el 80% o 90% de la factura.



Quien desee conocer las pólizas de salud de las mejores aseguradoras de España, sus precios y las coberturas que ofrecen, y los diferentes límites de copagos, puede entrar en el más completo comparador de seguros médicos del mercado.



