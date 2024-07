Institut Marquès presenta un estudio sobre la maternidad en mujeres con menopausia precoz

(Información remitida por la empresa firmante)

Gracias a la donación de óvulos, las mujeres con menopausia precoz tienen las mismas posibilidades de tener un bebé y los mismos riesgos durante el embarazo que cualquier otra paciente según un estudio presentado por Institut Marquès en el congreso anual de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida

Amsterdam, 9 de julio de 2024.- Institut Marquès presenta en la reunión anual de la European Society in Human Reproduction and Embriology (ESHRE) que se celebra hasta el 10 de julio en Amsterdam el primer estudio internacional sobre la Fecundación in Vitro con ovodonación en mujeres con menopausia precoz. Los resultados demuestran que las probabilidades de conseguir un embarazo son muy parecidas tanto para mujeres menopáusicas como para otras pacientes con ciclos menstruales regulares que han seguido este tratamiento de Reproducción Asistida para ser madres. La comparativa ha supuesto el estudio de más de 1.000 pacientes.



La menopausia precoz y la edad materna avanzada son las principales causas del incremento en Europa de los tratamientos de Fecundación in Vitro (FIV) con donación de óvulos. Según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), el 30% de los ciclos de Fecundación in Vitro en el país son mediante óvulos de donante, una tendencia que sigue en aumento en los últimos años; del mismo modo, un 50% de los tratamientos de donación de óvulos de todos los pacientes europeos, se realizan en España.



Un embarazo sin riesgos, tanto para la madre como para el bebé

Los datos presentados por el Institut Marquès en el congreso de la ESHRE avalan los buenos resultados logrados: en el primer intento, en la primera transferencia embrionaria, el 64% de las pacientes menopáusicas consiguió un embarazo. Los resultados superaron el 87% de éxito tras la transferencia de todos los embriones conseguidos en un mismo tratamiento. Sólo un 1,2% presentó complicaciones como la hipertensión grave (preeclampsia) y un 4,9% un parto pretérmino antes de las 37 semanas de embarazo, mejorando los resultados del grupo de pacientes no menopáusicas.



El estudio de esta clínica de Barcelona provienen de cuatro años de investigación en su programa de donación de óvulos y demuestran que este tratamiento de Reproducción Asistida es seguro tanto para la madre como para el bebé. El Dr. Alex Garcia-Faura, Director Científico de Institut Marquès apunta que "con este trabajo recalcamos la necesidad de informar y asesorar a las pacientes en menopausia sobre sus posibilidades de éxito mediante los tratamientos de donación de óvulos o adopción de embriones: su tasa de éxito es similar al de las pacientes no menopáusicas y sus riesgos durante el embarazo equiparables o incluso menores. En este sentido, nuestra experiencia nos ha demostrado que no se debe desaconsejar la búsqueda de un embarazo a las pacientes menopáusicas, ya que en la mayoría de los casos es posible y es seguro".



Tratamientos de reproducción asistida durante la menopausia

En condiciones normales, la menopausia ocurre entre los 45 y 55 años. La menopausia precoz es una condición en la que la función ovárica cesa en una edad temprana. Esta situación afecta aproximadamente al 1% de la población femenina. Durante la menopausia, las mujeres que desean tener hijos deben recurrir a tratamientos de Reproducción Asistida como la Fecundación in Vitro con óvulos de una donante o a la adopción de embriones.



