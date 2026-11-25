KidiMind: una nueva visión de la salud cerebral y el desarrollo infantil en Barcelona - KidiMind Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 25 de noviembre de 2026.- Un niño puede presentar dificultades de lenguaje, problemas de atención y alteraciones del sueño que requieran valoraciones de distintos especialistas. Cuando cada profesional trabaja por separado, integrar los resultados y coordinar las intervenciones puede convertirse en una tarea compleja para las familias. KidiMind, un centro situado en el Eixample de Barcelona, plantea abordar esta situación mediante un equipo multidisciplinar que reúne neurología, psicología y otras especialidades relacionadas con el neurodesarrollo.

Su propuesta parte de una idea: la salud cerebral infantil no puede comprenderse únicamente a partir de síntomas aislados. El desarrollo cognitivo, la comunicación, la conducta, las emociones y el entorno familiar están relacionados, aunque cada dificultad exige una evaluación clínica específica.

Comprender el desarrollo infantil desde distintas especialidades

La neurología infantil estudia el funcionamiento del sistema nervioso y las enfermedades que pueden afectar al desarrollo. La psicología y la neuropsicología permiten analizar capacidades cognitivas, aprendizaje, comportamiento y regulación emocional. Por su parte, la logopedia interviene en dificultades del lenguaje y la comunicación, mientras que otras disciplinas pueden abordar aspectos motores, sensoriales o nutricionales.

KidiMind reúne estos perfiles en un mismo espacio y organiza reuniones clínicas para compartir las observaciones de cada profesional. Según explica el centro, el objetivo es elaborar una valoración conjunta y evitar que las familias tengan que coordinar por su cuenta recomendaciones procedentes de diferentes consultas.

Este modelo adquiere especial relevancia ante situaciones complejas, como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), los retrasos del desarrollo o determinadas dificultades de aprendizaje. Aunque algunas manifestaciones pueden coincidir, sus características y necesidades de apoyo no son necesariamente las mismas.

Las guías clínicas del Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y los Cuidados británico (NICE) recomiendan equipos multidisciplinares para la evaluación del autismo infantil. También destacan la importancia de conocer la historia del desarrollo, observar las capacidades de comunicación y considerar posibles condiciones asociadas.

Neurociencia y medicina de precisión en la atención infantil

Otro aspecto del planteamiento de KidiMind es la incorporación de conocimientos procedentes de la neurociencia para estudiar las diferencias individuales en el desarrollo cerebral. El centro contempla evaluaciones neuropsicológicas y, cuando existe una indicación clínica, pruebas complementarias relacionadas con la actividad cerebral, la genética o el metabolismo.

Esta aproximación conecta con la medicina de precisión, que busca adaptar las decisiones sanitarias a las características de cada paciente. En neurología pediátrica, por ejemplo, determinados estudios genéticos pueden ayudar a identificar enfermedades específicas y orientar su seguimiento.

No obstante, la utilidad de cada prueba depende de la situación clínica. En el autismo, el diagnóstico continúa basándose fundamentalmente en la historia del desarrollo, la observación y la evaluación especializada. Ningún análisis genético ni registro de actividad cerebral permite, por sí solo, establecerlo.

KidiMind también incorpora recursos de rehabilitación cognitiva, logopedia, fisioterapia y trabajo sobre habilidades sociales. Entre las tecnologías que presenta figuran el neurofeedback y la realidad virtual, cuyas aplicaciones deben valorarse individualmente, ya que la evidencia científica varía según la intervención y el objetivo terapéutico.

La participación familiar constituye otro elemento del modelo. Las rutinas domésticas, el colegio y las relaciones cotidianas aportan información relevante para comprender las necesidades de cada niño y trasladar los apoyos a su entorno habitual.

La experiencia de KidiMind refleja una cuestión central en la evolución de la salud cerebral infantil: coordinar especialidades puede ser tan importante como disponer de nuevas herramientas diagnósticas. El desafío consiste en transformar esa información compartida en decisiones clínicas proporcionadas, apoyos individualizados y objetivos significativos para el desarrollo y la vida diaria de cada niño.

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