Los monitores IntelliVue de Philips presentan soluciones que mejoran la experiencia de pacientes y personal

Philips Sounds transforma el sonido de los cuidados reduciendo hasta en un 66% el ruido de las alarmas de monitorización de paciente

Visual Patient Avatar es una solución pionera en el uso de datos del paciente para tomar decisiones más rápidas y acertadas en el quirófano de un solo vistazo

Ambas soluciones se encuentran disponibles dentro de la última actualización del software de los monitores Philips Intellivue.

Madrid, 12 de febrero de 2024 – Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha presentado nuevas soluciones en el último software de monitorización de pacientes IntelliVue que mejoran la experiencia de pacientes y profesionales. Por un lado, el paquete Philips Sounds que transforma el sonido de los cuidados reduciendo hasta en un 66% el ruido de las alarmas de monitorización de paciente, y el innovador Visual Patient Avatar, una solución pionera en el uso de datos del paciente para tomar decisiones más rápidas y acertadas en el quirófano de un solo vistazo.

El ruido en los hospitales puede repercutir en la calidad de vida y la salud de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. En una UCI media, los monitores de paciente representan hasta el 82% de los tonos de alarma [1], con hasta 350 alarmas diarias por paciente [2]. "A lo largo del proceso, pedimos la opinión de los proveedores de atención, administradores, pacientes y sus familias que están expuestos a estas alarmas regularmente y aprovechamos todos estos datos para ayudar a mejorar la experiencia", reconoce Christoph Pedain, director de Negocio de Hospital Patient Monitoring en Philips.

Conjuntamente, Philips y el grupo de diseño de sonido SenSound trabajaron para suavizar y hacer más envolventes los tonos de alarma, y ajustar los intervalos de alarma para notificar el estado o solicitar una acción más suavemente, utilizando un conjunto de sonidos de alarma más relajantes. “La evolución de los sonidos de nuestros monitores tiene el potencial para mejorar y cambiar el paisaje sonoro en los centros sanitarios de todo el mundo, ayudando a mejorar el entorno tanto para los pacientes como para el personal del hospital”, apunta Frederic Martinez Sacchi, responsable de Connected Care en Philips Ibérica.

Avatar con información contextual del paciente

Haciendo hincapié en su propósito de mejorar la monitorización de los pacientes en los hospitales, Philips también ha anunciado el lanzamiento de Visual Patient Avatar, una nueva y revolucionaria solución de monitorización que traduce los datos críticos del paciente a un diseño visual sencillo en forma de avatar fácil de entender.

En los quirófanos actuales, la falta de tiempo y la sobrecarga de información contribuyen a un escaso conocimiento de la situación, responsable del 81,5% de los errores relacionados con la anestesia [3]. “En el pasado, los monitores del quirófano mostraban la historia del paciente a través de las constantes vitales y los números, que se tardaba tiempo en interpretar, lo que podía afectar a la capacidad del sanitario para asimilar la información y tomar decisiones clínicas a tiempo”, señala el responsable de Connected Care en Philips Ibérica.

En este sentido, Visual Patient Avatar está diseñado para facilitar la interpretación de la información contextual al visualizar información fisiológica de manera innovadora mediante animaciones, colores y formas. Al echar un vistazo a un monitor, los anestesiólogos y enfermeras anestesistas pueden recordar y procesar datos críticos con mayor rapidez, eficacia y confianza. Según Christoph Pedain, “ayuda a los profesionales a tomar decisiones oportunas sin perder su enfoque cognitivo, pueden prepararse para lo que pueda venir a continuación, mejorando los resultados de los pacientes y salvando vidas”.

Esta solución se diseñó en colaboración con dos médicos del Grupo de Investigación de Tecnología de Visualización del Instituto de Anestesiología del Hospital Universitario de Zúrich, David Tscholl y Christoph Nöthiger. La inspiración para Visual Patient Avatar surgió de una afición compartida: pilotar aviones. Los médicos vieron las ventajas de aplicar un enfoque visual similar a los monitores de los pacientes: “Tuvimos la visión de simplificar la forma en que se presenta la información crítica en los entornos clínicos y trabajar con Philips para ayudar a llevar esta visión y revolucionar la atención", concluyen Tscholl y Nöthiger.

