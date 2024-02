Philips obtiene buenos resultados en materia de ESG en 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

880 millones de vidas mejoradas gracias a los productos, servicios y soluciones de tecnología sanitaria de Philips; en línea con el objetivo de mejorar 2.000 millones de vidas para 2025

A través de sus innovaciones y asociaciones líderes en el sector, Philips ayuda a aumentar el acceso a la atención sanitaria en todo el mundo y a crear modelos de asistencia sanitaria sostenibles y resistentes

Philips amplió sus ingresos circulares hasta el 20% de las ventas, mantuvo la neutralidad de carbono en sus operaciones y redujo aún más las emisiones de su cadena de valor, con el 46% de sus compras (en gasto) realizadas a proveedores que se han comprometido con objetivos de base científica.

Tercer año de informes por países sobre actividades y fiscalidad; mejora de los informes sobre emisiones de alcance 1-3 como preparación para la nueva Directiva de la UE sobre informes de sostenibilidad de las empresas.

Ámsterdam, 20 de febrero de 2024 – Royal Philips, empresa líder en tecnologías de la salud, ha publicado hoy su informe anual de resultados medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en 2023. Gracias a sus productos y servicios innovadores, Philips mejoró la salud y el bienestar de 1.880 millones de personas, de las cuales 221 millones viven en comunidades desatendidas, lo que acerca a la empresa a su objetivo de mejorar 2.000 millones de vidas al año para 2025. Además, Philips innovó junto a sus socios para aumentar el acceso a una atención sanitaria sostenible en todo el mundo y siguió incrementando sus ingresos por economía circular al tiempo que redujo sus emisiones de carbono, tanto propias como de la cadena de valor.

Marnix van Ginneken, Director Legal y de ESG de Royal Philips, ha declarado: “Sobre la base de nuestra sólida tradición en responsabilidad medioambiental y social, tenemos un enfoque totalmente integrado para hacer negocios de manera responsable y sostenible, en línea con el propósito de nuestra empresa. Estoy convencido de que nuestros compromisos ESG son la mejor manera para Philips de impulsar las prioridades de impacto global y crear valor a largo plazo para nuestros grupos de interés”.

“Estamos orgullosos de los progresos que hemos realizado hacia nuestro objetivo de mejorar 2.000 millones de vidas al año para 2025, en el cumplimiento de nuestros compromisos de bajas emisiones de carbono y en la ampliación de nuestra cartera de productos y sistemas EcoDesign. Seguimos centrados en impulsar nuevas mejoras en línea con nuestros compromisos para 2025”, ha añadido Van Ginneken.

Hacia una mejor atención a más personas y de forma sostenible

Hoy en día, millones de personas en todo el mundo tienen poco o ningún acceso a la atención sanitaria básica, y el cambio climático está afectando tanto a la salud medioambiental como a la humana. Junto con sus socios, Philips está desarrollando una solución de ultrasonidos impulsada por IA que pretende hacer frente a la escasez de personal sanitario poniendo en manos de las matronas una herramienta de diagnóstico antes reservada a técnicos expertos y ampliando el acceso a la atención materna en comunidades rurales desatendidas de Kenia.

Philips también está desarrollando nuevos modelos de negocio basados en la tecnología para mejorar el acceso a la atención sanitaria. Un ejemplo son los camiones de TC móvil que Philips ha desplegado en comunidades australianas y norteamericanas carentes de servicios médicos. Esta innovación ofrece un modelo global para garantizar un cribado pulmonar oportuno que salve vidas.

Philips apoya la creación de sistemas sanitarios sostenibles y resilientes a través de asociaciones y colaboraciones, así como mediante su cartera de innovaciones en sostenibilidad, líder en el sector. Entre ellas se incluyen los escáneres de resonancia magnética energéticamente eficientes que funcionan sin helio y el Centro de Mando de Operaciones Radiológicas de Philips, que permite la colaboración en tiempo real y operaciones virtuales de obtención de imágenes y puede reducir el tiempo y los costes asociados al desplazamiento de personal experto.

Además, en 2023 Philips se asoció con la Fundación Champalimaud de Portugal para reducir a la mitad su huella de carbono en diagnóstico e imagen intervencionista para 2028. Y Philips y el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt están investigando cómo descarbonizar el departamento de radiología de este sistema sanitario. Los resultados iniciales de estas colaboraciones demuestran que las iniciativas sostenibles pueden ser tanto respetuosas con el medio ambiente como rentables.

Diversidad e inclusión

Philips cuenta con un equipo diverso formado por aproximadamente 70.000 personas en más de 100 países, todas ellas con diferentes orígenes, perspectivas y experiencias. La empresa concede gran importancia a la creación de un entorno de inclusión que garantice el florecimiento de la creatividad y la innovación. Por ejemplo, en lo que respecta a la diversidad de género, Philips alcanzó una representación del 31% de mujeres en la alta dirección en 2023. Entre los reconocimientos externos que recibió en 2023 figuran los de Forbes Best Employers for Women y Forbes Best Employers for Diversity.

Hacia operaciones y cadena de valor con bajas emisiones

En 2023 Philips amplió sus ingresos circulares al 20% de las ventas y, además de mantener la neutralidad de carbono en sus operaciones desde 2020, logró un 78% de uso de energía renovable, superando su objetivo de base científica del 75% para 2025. A ello contribuyó el suministro de electricidad renovable procedente del nuevo parque eólico de Mutkalampi, en Finlandia, y del nuevo parque de generación de energía solar de Pontinia, en Italia. En diciembre de 2023, Philips firmó su primer acuerdo directo de energía renovable en China.

Philips también mantuvo la circularidad de su flujo de residuos en un 91% (frente a un objetivo del 95% para 2025) y conservó su estatus de Cero Residuos a Vertedero, con los 23 centros industriales cumpliendo este objetivo a finales de 2023.

En 2022, Philips se convirtió en la primera empresa de tecnología sanitaria con la aprobación de la iniciativa Science Based Targets (SBTi) para sus objetivos de reducción de emisiones de CO₂ de toda la cadena de valor, incluido el alcance 1-3, y ya el 46% de sus compras (en gasto) se realizaron a proveedores que se han comprometido con objetivos de reducción con base científica. El objetivo de Philips es alcanzar el 50% en 2025.

Liderazgo mundial y normas de gobernanza

Philips figura entre las tres primeras empresas de tecnología sanitaria en la lista mundial de 2023 de los índices de sostenibilidad Dow Jones. CDP, una ONG internacional anteriormente conocida como Carbon Disclosure Project que evalúa el rendimiento y la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero de las empresas que presentan informes, ha incluido a Philips en la lista “A” de cambio climático por undécimo año consecutivo, citando su continuo rendimiento y transparencia en materia climática.

Philips está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas, y es pionera en sus prácticas de gobierno corporativo alineadas con las normas mundiales y las mejores prácticas. Por ejemplo, el Informe de Derechos Humanos 2023 de Philips describe los progresos realizados por la empresa en la defensa de los derechos humanos, mientras que su Informe de Actividad Nacional e Impuestos ilustra cómo la empresa considera sus pagos de impuestos como una contribución significativa a las comunidades en las que opera, y una parte integral de su creación de valor social. Además, Philips ya ha mejorado la información sobre emisiones de alcance 1-3 en su Informe Anual 2023, preparándose para la nueva Directiva de la Unión Europea sobre Información de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), que será obligatoria a partir de 2024.

En los capítulos 5 y 12 del Informe Anual 2023 de Philips, publicado también hoy, se ofrece una visión completa de los logros de Philips en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas.

Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips registró unas ventas de 18.200 millones de euros en 2023 y emplea aproximadamente a 69.700 trabajadores, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias .

Para más información:

César García Requena

Brand & Communications Manager

Philips Ibérica

Tel : 670 264 471

E-mail: cesar.garcia.requena@philips.com

Rubén Marcos / Daniel Calvo

Europa Press Comunicación

Tel: 91 359 26 00

E-mail: rubenmarcos@europapress.es / danielcalvo@europapress.es