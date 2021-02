Philips presenta ClarifEye, un sistema de navegación por realidad aumentada para cirugía de columna

· La primera solución de terapia guiada por imágenes combina navegación e imágenes de realidad aumentada en un único sistema en el quirófano.

· La exclusiva tecnología de visualización 3D, totalmente integrada en la plataforma Azurion de Philips, proporciona información en tiempo real para procedimientos precisos de columna

· Se ha demostrado que la navegación intraoperatoria aumenta la precisión clínica, permitiendo que los pacientes estén sujetos a menos cirugías de revisión en comparación con el estándar actual [1,2]

Madrid, 15 de febrero de 2021 - Royal Philips, líder mundial en tecnología de la salud, ha presentado un sistema de navegación quirúrgica por realidad aumentada ClarifEye, una solución pionera en la industria diseñada para realizar procedimientos de columna mínimamente invasivos en los quirófanos híbridos, como la Suite Híbrida de Philips. Combinando una excelente visualización en 2D y 3D con bajas dosis de rayos X [3] con la realidad aumentada 3D, esta solución exclusiva, proporciona información visual intraoperatoria en tiempo real para respaldar la colocación precisa de tornillos pediculares durante los procedimientos de fusión espinal. Durante estos procedimientos, dos o más vértebras de la columna están conectadas permanentemente para ayudar a mejorar la estabilidad, corregir una deformidad o reducir el dolor. La solución está completamente integrada en la plataforma de terapia guiada por imágenes Philips Azurion, lo que permite un flujo de trabajo eficiente con navegación intraoperatoria y verificación para una colocación precisa de los tornillos y reduciendo la necesidad de tomografías computarizadas de verificación postoperatorias.

Los problemas de columna pueden tener un impacto significativo en la calidad de vida y el bienestar, y los casos graves dejan a los pacientes sin poder caminar o incluso postrados en la cama. El tratamiento es complejo y delicado, y los cirujanos deben tener especial cuidado para evitar las estructuras neurológicas y vasculares frágiles que se encuentran cerca de la columna. Al adoptar un enfoque mínimamente invasivo para la cirugía de la columna, los pacientes pueden beneficiarse de la reducción del dolor posoperatorio, la reducción de las estancias hospitalarias, la reducción del sangrado y la minimización del daño de los tejidos blandos y el tejido cicatricial [4]. Además, la navegación intraoperatoria proporcionada por soluciones como ClarifEye aumenta la precisión clínica permitiendo que los pacientes estén sujetos a menos cirugías de revisión en comparación con el estándar de atención actual [1,2].

"En la cirugía de columna, cuando cambias el enfoque a uno mínimamente invasivo, también debes cambiar la forma de operar porque necesitas otra forma de ver el interior de la columna", señala el Dr. Pietro Scarone, neurocirujano del Ente Ospedaliero Cantonale en Lugano, Suiza. "Con ClarifEye, la tecnología se adapta a las necesidades del cirujano, en lugar de que el cirujano se adapte a los requerimientos de la tecnología".

"La navegación quirúrgica por realidad aumentada nos ayuda a colocar tornillos pediculares en posiciones donde no podríamos o no lo haríamos de otra manera", apunta el Dr. Adrian Elmi-Terander, neurocirujano del departamento de neurocirugía del Hospital Universitario Karolinska en Estocolmo, Suecia.

Se utilizan cuatro cámaras ópticas de alta resolución para aumentar el campo quirúrgico con imágenes de ConeBeamCT en 3D, sin la necesidad de rayos X adicionales. El sistema combina la vista del campo quirúrgico con la vista interna en 3D del paciente para construir una vista de realidad aumentada 3D de la anatomía externa e interna del paciente. El seguimiento constante del paciente está garantizado a través de vídeo marcadores no invasivos colocados en la piel. El sistema visualiza la punta de la aguja ClarifEye a medida que navega a través de la columna por la ruta planificada.

“Las tomografías computarizadas postoperatorias para verificar la colocación de implantes ya no son necesarias”, asegura el Prof. Dr. Andreas Seekamp, director de la clínica de Cirugía Ortopédica y de Emergencia del University Medical Center Schleswig-Holstein en Kiel, Alemania. "Tan pronto como se haya realizado la cirugía, podemos estar 100% seguros de que los implantes están en su lugar gracias a la alta calidad de la imagen del ConeBeamCTintraoperatorio y la flexibilidad de posicionamiento del sistema".

"A través de la creación conjunta con nuestros socios clínicos, hemos desarrollado una solución integrada innovadora que tiene el potencial de mejorar los resultados y reducir los costes de los procedimientos de columna mínimamente invasivos", dice Ronald Tabaksblat, director general de Sistemas de Terapia Guiada por Imágenes en Philips. “Con ClarifEye estamos cumpliendo nuestra estrategia de expandir la cirugía mínimamente invasiva a nuevas áreas clínicas. La solución se basa en la plataforma de terapia guiada por imágenes Azurion de Philips, lo que permite un nivel inigualable de integración y una experiencia intuitiva para los médicos ".

Para obtener más información de los profesionales que utilizan soluciones avanzadas de imágenes y navegación en cirugías de columna, regístrese aquí para el seminario web educativo que tendrá lugar el jueves 11 de marzo a las 15:00 horas.

Para obtener más información sobre el enfoque de Philips para llevar la realidad aumentada a la cirugía de columna mínimamente invasiva, lea estas preguntas y respuestas de Ronald Tabaksblat.

