Philips y smartQare se asocian para simplificar la monitorización del paciente dentro y fuera del hospital

Los biosensores, respaldados por plataformas de monitorización líderes en el sector ayudan a reducir la carga de trabajo clínico y la duración de la estancia hospitalaria de los pacientes [1,2,3].

Royal Philips, líder mundial en tecnología sanitaria, ha anunciado hoy una colaboración estratégica para integrar la solución avanzada viQtor de smartQare en las plataformas de monitorización clínica de pacientes de Philips, líderes en el mundo. Esta colaboración tiene como objetivo permitir la próxima generación de monitorización continua de pacientes tanto dentro como fuera del hospital, comenzando por Europa.

El papel de los hospitales está cambiando rápidamente. La escasez de personal, el envejecimiento de la población y el aumento de los costes sanitarios han provocado una demanda en la comunidad sanitaria para hacer más con menos. Gracias a los biosensores, la monitorización continua ha surgido como una solución para afrontar estos retos, ayudando a reducir la carga de trabajo del personal [2] y la duración de la estancia del paciente [3].

Pero su implantación puede resultar complicada, sobre todo cuando los dispositivos no se comunican entre sí y el flujo de datos de los pacientes se interrumpe en los distintos entornos asistenciales. La nueva alianza Philips-smartQare tiene como objetivo permitir la comunicación abierta entre sensores y sistemas, ayudando a reducir la complejidad de la monitorización continua al hacer que los datos y el apoyo a la toma de decisiones sean accesibles a través de plataformas fáciles de usar, independientemente de si el paciente todavía está hospitalizado o recuperándose en casa.

"En Philips reconocemos la necesidad de un cambio sistémico, impulsado por la totalidad del sector de la tecnología sanitaria. Al abrir nuestra plataforma de monitorización líder mundial a otras empresas como smartQare, podemos crear un ecosistema de monitorización de pacientes que ayuda a devolver tiempo a los profesionales para trabajar en lo que importa y cuidar de sus pacientes con confianza", afirma Christoph Pedain, responsable de negocio de Monitorización de Pacientes Hospitalarios en Philips. "Los hospitales y los sistemas de salud pueden entonces equilibrar la necesidad de estandarizar y personalizar la atención en todos los entornos de atención y ayudar a mejorar los flujos de trabajo, la prestación de atención y la seguridad del paciente", añade.

"La combinación de biosensores y plataformas líderes en una solución práctica y fácilmente disponible ayuda a los sistemas de salud en todo el mundo a abordar los crecientes desafíos provocados por el aumento de la demanda asistencial y la disminución de los recursos", asegura Walter van Kuijen, CEO de smartQare. "En nuestra compañía estamos comprometidos a liberar el poder de la innovación para garantizar la accesibilidad y sostenibilidad futuras de los sistemas sanitarios, a nivel mundial".

"Con la llegada de la IA y la introducción de más wearables especializados, podemos mejorar aún más la monitorización de los pacientes dentro y fuera del hospital", explica el doctor Arthur Bouwman, anestesista en el Hospital Catharina Ziekenhuis de Eindhoven y profesor de monitorización perioperatoria y apoyo a la toma de decisiones clínicas en la Universidad Tecnológica de Eindhoven. "Hemos aprendido mucho con la introducción de Healthdot. A medida que continuamos innovando, un ecosistema abierto y la colaboración entre empresas como Philips y smartQare apoyarán un flujo fácil de datos de los pacientes y nos ayudarán a mejorar las vías de atención para garantizar que podemos ofrecer una asistencia sanitaria de alta calidad".

Como parte del acuerdo de colaboración, smartQare adquirirá el negocio Healthdot de Philips, combinando este biosensor wearable con la solución de monitorización de pacientes de smartQare, viQtor, a través de una única plataforma digital. En el futuro, Philips y smartQare ofrecerán conjuntamente la solución integrada de monitorización remota de pacientes a proveedores sanitarios y pacientes.

La monitorización abierta beneficia al sistema sanitario y a sus pacientes

Al pasar de los estándares patentados y los sistemas cerrados a una infraestructura abierta de monitorización de pacientes, los médicos tienen libertad para utilizar dispositivos de terceros y wearables de su elección que se comunican sin esfuerzo a través de la plataforma. Este enfoque de ecosistema abierto ofrecerá a los clínicos la flexibilidad de monitorizar a los pacientes antes, durante y después de la hospitalización para obtener una visión unificada y sin fisuras.

Sobre Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHI) es una empresa líder en tecnologías de la salud, centrada en mejorar la salud y el bienestar de las personas, y facilitar la obtención de mejores resultados en el ciclo de la salud, desde los hábitos saludables y la prevención, hasta el diagnóstico, tratamiento y atención domiciliaria. Philips hace uso de su avanzada tecnología y de sus profundos conocimientos clínicos y del consumidor para ofrecer soluciones integradas. Con sede en los Países Bajos, la compañía es líder en diagnóstico por imagen, terapia guiada por imagen, monitorización de pacientes e informática de la salud, así como en salud del consumidor y atención domiciliaria. Philips registró unas ventas de 18.200 millones de euros en 2023 y emplea aproximadamente a 69.700 empleados, con operaciones comerciales y servicios en más de 100 países. Todas las noticias sobre Philips se encuentran en nuestro Centro de noticias.

