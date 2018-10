COMUNICADO: Almacendemoda.es: descubre todas las ventajas de un outlet online

Actualizado 21/02/2018 11:57:45 CET

Comprar ropa de marca a buen precio es posible gracias a Almacén de moda. Se trata de una tienda que dispone de servicios, tanto en sus establecimientos tanto físicos, como a través de su tienda online en la que el cliente encontrará todo tipo de ropa de marcas famosas y accesorios outlet a precio mayorista.

En total, la tienda de ropa outlet Almacén de moda dispone de más de 50.000 productos que se renuevan cada semana, por lo que la oferta total es inmensa, tanto para hombre como para mujer. Para ellos encontramos una gran oferta de prendas como chaquetas de traje, polos, vaqueros, bañadores, chaquetas, camisetas, camisas, jerséis, pantalones de chándal, bermudas, abrigos y parkas, como los de Geographical Norway, entre otros. Pero la variedad no sólo llega a este tipo de prendas ropa de marcas al por mayor, sino también al calzado. Almacén de moda cuenta con: zapatos con cordones, mocasines, zapatos bajos, sneakers, botines, etc. Entre los complementos destacan los cinturones, las gafas de sol y los relojes.

En ropa de marcas para mujer, Almacén de moda cuenta con muchas posibilidades: chaquetas de traje, camisas, vaqueros, bermudas, chaquetas, sudaderas, tops, pantalones de chándal, bañadores, abrigos, jerséis, camisetas, pantalones, faldas, etc. También para ellas, encontramos gran variedad de calzado, como por ejemplo: sandalias, chanclas, cuñas, zuecos, mocasines, tacones, bailarinas y otros muchos estilos más.

Tanto para hombres como para mujeres, existen numerosos modelos de bolsos: de hombro, maletines, carteras, mochilas, bandoleras, shopping bags, bolsos de mano, etc., así como cosméticos y ropa interior.

En cuanto a las marcas de ropa outlet que pueden adquirirse, tanto en la tienda física como en la tienda de ropa online, se encuentran algunas de las más prestigiosas como: Sparco, Versace 1969, The north face (ropa), Vans (calzado), Levis (zapatos), Stars Wars (camisetas), Guess, Carrera Jeans, Ocean sunglasses, Pierre Cardin (calzado), Timberland (relojes), U.S. Polo, etc.

Almacén de moda es una empresa muy bien posicionada en el mercado europeo desde hace más de cuatro años y trabaja con todos los países de nuestro continente. Su objetivo principal es satisfacer al cliente y, para eso, trata de poner a su disposición los mejores precios y la mejor calidad y estilo. Por eso, trabaja con las mejores marcas de moda. Se trata, además, de una de las pocas empresas del mercado europeo que ofrece la posibilidad de que sus clientes, tras recibir su compra, puedan pagarla de dos maneras diferentes: o bien a los siete días después de haber recibido el producto, o bien en cuotas establecidas en cómodos plazos.

Su tienda online responde a un objetivo claro: darle al cliente todas las facilidades posibles de la manera más económica. Almacén de moda destaca por su rapidez y profesionalidad en la entrega, cambios y devoluciones de nuestros productos.

Su éxito ha sido avalado por las redes sociales, ya que cuentan con más de 40.000 clientes satisfechos en Facebook, red en la que publica diariamente productos y promociones, tanto de su web como de su tienda física.

Para más información sobre Almacén de moda:

Telefono: +(34) 913483853

Correo: logistica@almacendemoda.es

https://almacendemoda.es/contacto