Aprobado el Real Decreto de la baliza V16 conectada. Erum Vial explica cómo funciona

Madrid, 21 de diciembre de 2022.

Desde el 1 de enero de 2026 no podrán utilizarse ni los triángulos ni la baliza no conectada

El Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que regula las características para el desarrollo, la conectividad y la comercialización de la baliza conectada V16 lo que supone, sin duda, una buena noticia para mejorar la seguridad de los conductores que sufran una avería en carretera, mejorando su visibilidad y alertando de su presencia al resto de usuarios. Por desgracia, en los últimos tres años han fallecido 40 personas atropelladas al parar su vehículo por una avería.



La iluminación de la baliza V16 debe ser de color amarillo auto y visible en un campo de 360 grados, se colocará en la parte superior del vehículo, siendo capaz de resistir temperaturas entre los -10ºC y los 50 ºC, informando sobre la ubicación del vehículo cada 100 segundos. El dispositivo debe haber superado una certificación que garantice el cumplimiento de las especificaciones técnicas, de funcionamiento y de seguridad. Por eso, los usuarios deben comprobar que la baliza lleva el sello de la certificación, una información disponible también en la web oficial de la plataforma de tráfico.



Según indica Juan Manuel Erum, CEO de Erum Vial, con la aprobación de la norma que permite el uso de las balizas luminosas conectadas a la plataforma oficial de tráfico, millones de usuarios en España viajarán más seguros gracias a PF Led ONE V16, que avisará de forma automática de la posición en el caso de sufrir un incidente en la vía.



El Grupo Erum, a la vanguardia de la Tecnología Vial

En unas semanas, el Grupo Erum, a través de su filial Erum Vial, ofrecerá a todos los usuarios la posibilidad de adquirir su baliza V16 PF Led One, con la que se podrá conectar en caso de un incidente en la vía, enviando su ubicación a la plataforma de tráfico mediante conexión directa con su plataforma 3.0. Esta conectividad de aviso con la alerta de la incidencia, así como los datos que se envíen (que serán completamente anónimos), están garantizados durante los 12 años que marca la normativa, y su coste está incluido en el precio de la baliza a la hora de adquirirla, por lo que el usuario no debe pagar ninguna cuota o sobre cargo por este servicio.



Además, otra de las ventajas que ofrece la baliza PF Led One es la posibilidad de enlazarla al móvil mediante PF Rescue, una App que se instala de forma independiente de la baliza y que permite ofrecer información relevante para el conductor como el tráfico, un mapa con su posición, el seguimiento de la grúa, servicios, ofertas y descuentos…



Innovación, tecnología y sostenibilidad

Este proyecto, que hoy ve la luz tras varios años de desarrollo, ha supuesto un reto tecnológico para el Grupo Erum, involucrando a distintos departamentos, como el de innovación, diseño, producción, logística e incluso de sostenibilidad, ya que la baliza PF Led One V16 ha sido diseñada bajo criterios de ecodiseño, pensando desde su origen en el reciclaje de sus componentes, siendo la única baliza disponible fabricada con materiales reciclados. Más información en https://pfled.one/ y https://pfseguridadvial.com







