COMUNICADO: Atelier Cocktail bar del Hotel Bohemia Suites & Spa entre los mejores de Europa

Publicado 26/07/2018 16:12:39 CET

La prestigiosa fundación internacional "Tales of the cocktail" publicó el pasado 21 de julio durante la ceremonia "Spirited Awards 2018" en Nueva Orleans el "top 10" de los mejores cocktails bar de hotel de Europa, incluyendo Gran Canaria entre grandes capitales como Londres o París

El pasado 21 de julio se celebró “The Spirited Awards 2018”, la prestigiosa entrega de premios que se otorga cada año en Nueva Orleans (EEUU), durante uno de los eventos de coctelería y destilados más importantes de referencia a nivel mundial como es “Tales of the Cocktail”. Este año, el Comité del jurado formado por reconocidos expertos internacionales ha incluido también los “Spirited Awards Regional Top 10”, un listado de los mejores Cocktails bar según el territorio, incluyendo Europa, Asia, US, entre otros.

Atelier Cocktail bar, en Gran Canaria, se posiciona en el top 10 “Best hotel bar” de Europa, compartiendo este prestigioso listado con auténticas leyendas del sector que se encuentran en grandes capitales europeas como Londres o París. Dicho reconocimiento, ubica la isla de Gran Canaria y las Islas Canarias en el mapa de la coctelería a nivel mundial tratándose de un cocktail bar ubicado en el sur de la isla de Gran Canaria y hace que este reconocimiento sea aún más especial.

Este “rooftop bar” se sitúa en la octava planta del galardonado hotel de diseño Bohemia Suites & Spa, premiado también en 2017 y 2018 como mejor hotel de Europa Y Mediterráneo en los premios a la excelencia “Condé Nast Johansens” con “mejor servicio de hotel” y “hotel más romántico”. Es un lugar exclusivo que cuenta con unas vistas únicas al Océano Atlántico y a las dunas de Maspalomas.

“Este prestigioso reconocimiento llega después de tres años de duro trabajo, ilusión y pasión, donde el objetivo desde el principio ha sido crear un lugar de calidad en un destino turístico como Gran canaria, recreando la atmósfera de los cocktail bar de las grandes ciudades, pero en un entorno natural. La apuesta desde el principio no solo ha sido ofrecer un producto de calidad, exaltando la mejor materia prima local a través de nuestras creaciones, sino también la constante formación del equipo incluyendo Masterclass impartidas por grandes profesionales internacionales, viajes y mucho estudio. Esto hace que no solo los viajeros sino también el publico local aprecie la oferta de “nicho” de este establecimiento, saliendo de la oferta habitual que se puede encontrar en las islas”, comenta Raimondo Palomba (bar manager).

Atelier Cocktail bar es un lugar dinámico, nunca estático, donde desempeña un papel fundamental la música en directo, amenizando sus noches con sonidos al ritmo del soul, el jazz o el deep underground. Una experiencia que se completa con las vistas, el fuego, la carta de bar snack, los aromas, la presentación de cada cocktail, los maridajes que los acompañan, la atención al cliente y el servicio recibido.

Cada cocktail es un concepto en sí mismo y tiene una historia que contar, por eso la experiencia del cocktail no termina en el trago, sigue completándose y evolucionando a través de los maridajes que se proponen con cada cocktail, pudiendo el cliente interactuar con él y hacer así la experiencia más dinámica y divertida.

Muy pronto dará la luz su nueva carta, “Diario de un Bartender. Vol II”, donde se encontrará una interesante y sugestiva evolución de su actual “Diario de un Bartender”, sin por supuesto perder su esencia.

www.ateliercocktailbar.com " Avda. Estados Unidos, 28 – 35100 Playa del Inglés, Gran Canaria " Bohemia Suites & Spa www.bohemia-grancanaria.com

