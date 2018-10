COMUNICADO: Los aviones, el medio de transporte más seguro del mundo

Actualizado 20/02/2018 19:21:15 CET

Madrid, 20 de febrero de 2018.- Montarse en un avión es una de las cosas que más terror nos da a todos aquellos que no estamos acostumbrados a viajar en este medio de transporte, pero la verdad es que ese miedo no tiene nada que ver con la seguridad del medio, ya que volar en avión se encuentra entre los medios de transporte más seguros que existen. La “aerofobia” es muy común en las personas que no volamos muy seguido y es una fobia que tiene que ver justamente con el miedo a volar, pero les aseguramos que después de leer algunos datos interesantes sobre los aviones podrán darse cuenta de que ese miedo simplemente es injustificado y que viajar en avión es mucho más seguro, por ejemplo, que viajar en coche.

Observemos algunos datos interesantes: algunos datos oficiales marcan que un accidente de avión se produce cada (aproximadamente) 2,5 millones de viajes de avión y siguiendo el ejemplo anterior un accidente de coche en un país grande como España puede suceder cada 400 mil viajes aproximadamente. Como podemos observar la diferencia es bastante grande, esto se debe al cuidado que deben llevar los aviones y la calidad de los mismos, entre los mejores aviones del mercado podemos encontrar por ejemplo los Airbus y los Boeing, aviones de un tamaño impresionante pero de una seguridad tremenda.

Los aviones son inventos maravillosos y dignos de admirar, hace ya muchos años que el ser humano decidió romper las fronteras y crear unos medios de transporte impresionantes que en poco tiempo nos llevaran de un rincón del mundo al otro. En la actualidad con los grandes avances tecnológicos cada vez aparecen aviones más sorprendentes y mucho más seguros. ¿Cuantos de ustedes recuerdan aquel avión que rompería el mercado de nombre Concorde? Para los que no los recuerdan era un avión que tenía como característica principal ser un avión supersónico de pasajeros, es decir, era un avión que podía romper la velocidad de la luz y llevar a sus pasajeros a sus destinos en muy poco tiempo. En el año 2003 por la escasa rentabilidad y un accidente que se dio en el año 2000 con uno de los Concordes (un solo accidente en 27 años de servicio), decidieron parar el servicio de los aviones supersónicos y no utilizarlos más. En la actualidad y con los avances tecnológicos de los que hablamos anteriormente se conversa sobre la posibilidad de que vuelvan los vuelos comerciales supersónicos, tanto es así que varias de las aerolíneas más reconocidas ya tienen ese proyecto en sus manos, un proyecto que además de buscar mayor eficiencia también tratara de apostar por cuidar el medioambiente, se habla de apostar por energía eléctrica en la búsqueda de ese cuidado.

El futuro de los aviones cada vez es más grande, la aviación crece a pasos agigantados y esos pasos también miran en vista de lo ecológico, una de las cosas que más se le ha discutido a las aerolíneas en los últimos años.

A muchos de nosotros nos cuesta creer que de verdad un avión pueda ser más seguro que un coche, pero eso simplemente tiene que ver con el repetir mucho los viajes en coche pero muy poco los viajes en avión a unos cuantos metros de altura, pero después de leer lo seguro que son los viajes en avión seguramente perderán un poco el miedo y se sentirán un poco más seguros.

Para más información:

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing