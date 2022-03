4 consejos para escoger una Actividad de Team Building según Monkey Donkey

Hoy en día cada vez hay más empresas en las que los trabajadores no comparten el mismo espacio. Esto puede deberse a que han instaurado el teletrabajo o que se trata de empresas multinacionales con sedes en todo el mundo. Ante esta realidad se ha creado la necesidad de buscar nuevas formas de crear equipos sólidos de trabajo

Como explica Amy Edmondson, experta en relaciones laborales, no siempre es posible trabajar en equipos estables. Es decir, con personas con las que se compartan unas rutinas u horarios. A veces, hay que colaborar con equipos que ni si quiera están en el mismo país o que no tienen las mismas especialidades. Como resultado de esto, en muchas empresas surgen lo que se conoce como los choques de culturas profesionales. Cuando se tienen que relacionar trabajadores que por su formación y especialización tienen diferentes valores e ideas, y desarrollan diversas formas de plantearse las cosas o de encontrar soluciones. A raíz de esto comienzan a producirse los desacuerdos y se crea un clima de trabajo insostenible.



¿Cómo se puede solucionar este tipo de problemas? Realizando actividades de TEAM BUILDING para fortalecer al equipo y que aprendan a trabajar juntos aceptando sus diferencias y sus diversos talentos.



Para orientar a los departamentos de Recursos Humanos sobre cuál es la actividad team building ideal para cohesionar a un equipo destacan los siguientes aspectos:



Una actividad presencial o un team building online: Esto depende de algunos factores como si en la empresa se teletrabaja o si los trabajadores se encuentran ubicados en diferentes ciudades o países. Si es así, lo mejor es realizar actividades de empresa online que permitan a los participantes reunirse para conectar. Muchas empresas programan reuniones informales online uno o dos días a la semana, o, si quieren conseguir resultados más profundos, contratan escapes rooms online con dinámicas participativas. En Monkey Donkey hay opciones de escapes rooms online o concursos que garantizan una implicación activa de todos los participantes y proponen retos en los que pueden brillar todos los trabajadores gracias a su gran variedad de pruebas (de lógica, de búsqueda, creativas, etc.).



Por otro lado, si la empresa quiere organizar algo con determinados departamentos o con los trabajadores de una de sus sedes es recomendable una actividad presencial en la que los participantes se vean cara a cara en un ambiente externo a la oficina. Algunas empresas multinacionales también organizan jornadas que incluyen conferencias o reuniones de equipo para presentar de forma física a los trabajadores.



La duración suficiente para poder conectar: Es importante realizar una actividad de team building que sea completa y que deje tiempo a los participantes para que se conozcan mejor. Si se realizan dinámicas de menos de una hora difícilmente se logrará un refuerzo de la comunicación o ni si quiera comenzará a surgir ese espíritu de trabajo en equipo por un objetivo común. Basado en lo que comenta Monkey Donkey, empresa especializada en Team Building, en la primera media hora de la actividad los participantes rompen el hielo, es cuando les surgen las posibles dudas y van a poco a poco entendiendo cómo es la dinámica. Sin embargo, después de esta media hora los participantes están sumergidos dentro de la trama y entonces desarrollan su implicación con el equipo. Ven que sus objetivos se van cumpliendo y que son capaces de conseguir la meta jugando en equipo. Por eso Monkey Donkey aconseja una duración de 1h30min a 2h.



Un reto apto para todos. A la hora de elegir una actividad team building es importante tener en cuenta las características del grupo. Puede que escoger opciones como una actividad deportiva sea un riesgo si no todos los trabajadores están en forma o son de edades muy diferentes. Lo mejor es escoger un reto con el que todo el equipo se sienta cómodo. En este caso se recomiendan actividades como las experiencias gastronómicas que nunca pasan de moda (las catas o los cursos de cocina son ejemplos de ello), la realización de una obra de arte como grafiti o una gymkana urbana. En el caso de Monkey Donkey se especializan en gymkanas por las zonas más emblemáticas de Madrid en las que los participantes tienen que luchar por un objetivo común: recuperar un boceto robado, ser los mejores espías, poder presentar un programa de viajes o incluso resolver un misterio paranormal. Todo esto con pruebas increíbles donde la participación e integración de todos los miembros del equipo está garantizada.



Una actividad sorprendente que saque a los participantes de su zona de confort: Si las empresas suelen realizar actividades de team building puede que en algún momento los trabajadores se aburran o tengan la sensación de hacer siempre el mismo tipo de actividades. Por eso, es necesario saber escoger una actividad capaz de sorprender a los participantes. Puede que ya hayan realizado gymkanas, concursos o escapes rooms, pero seguro que no han probado un cluedo en vivo. Este tipo de juegos dan un papel protagonista a los participantes haciendo que ellos mismos decidan cómo evoluciona la historia o cómo acaba. En los CLUEDOS EN VIVO de Monkey Donkey se reúnen todos los jugadores en un espacio, que puede ser la oficina del cliente o el local de Avenida de Filipnas, 4, y cada uno recibe un personaje (una ficha y unos objetivos). Todos los jugadores ocultan oscuros secretos o tienen intereses personales que solo conseguirán si encuentran aliados entre el resto de los participantes. Y, por supuesto, no puede faltar un asesino que tendrá que intentar que no lo descubran en ningún momento. Una experiencia inmersiva llena de misterios que encantará a todos los participantes y que es muy beneficioso para las empresas que buscan mejorar la comunicación, desarrollar la capacidad estratégica de los trabajadores o descubrir nuevos talentos en el equipo.



Teniendo en cuenta estos consejos a la hora de escoger una actividad de team building sin duda, se lograrán los resultados deseados en el equipo de trabajo.







Contacto

Nombre contacto: Monkey Donkey

Descripción contacto: https://monkey-donkey.es

Teléfono de contacto: 633668845

Videos

https://youtu.be/rJC-_EAmgbU