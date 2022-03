La DGT pone en marcha un sistema de balizas inteligentes para mejorar la conducción con niebla

La niebla es un factor meteorológico que multiplica el riesgo de accidente en las carreteras. Su presencia reduce considerablemente la visibilidad y hace mucho más difícil medir las distancias con otros vehículos por lo que la conducción se hace mucho más peligrosa. Desde PF Seguridad Vial te contamos cómo funcionan estas nuevas balizas inteligentes y como pueden facilitar la conducción con niebla

Para hacer frente a esta situación de riesgo y evitar los accidentes de tráfico debidos a la niebla, la DGT ha empezado a implantar un novedoso sistema de balizas luminosas, pionero en Europa, que pretende reforzar la seguridad en las carreteras cuando llega este fenómeno meteorológico.



El alto de O Fiouco, en la A-8, a su paso por Concello de Mondoñedo, en la provincia de Lugo, ha sido el primer tramo en el que se han instalado estas nuevas balizas inteligentes de la DGT. Es una de las zonas de España en las que la niebla es más persistente y densa.



El nuevo sistema implementado por la DGT está integrado por unas balizas inteligentes, más luminosas para que se puedan ver perfectamente con niebla, instaladas con una distancia de 50 metros entre cada una.



Estas balizas, colocadas sobre un poste de 1,50 m, detectan los vehículos que pasan junto a ellas y avisan a los conductores que vienen detrás de la presencia de otro coche por delante de ellos, además de mejorar su visibilidad.



¿Cómo funcionan las nuevas balizas inteligentes de la DGT para la niebla?

Las balizas inteligentes de la DGT cuentan con dos ventanas, la inferior con LEDs ámbar y la superior con LEDs rojos. La luz ámbar se encenderá en condiciones de niebla para advertir sobre la peligrosidad del tramo en el que la visibilidad se ha reducido y delimitar mejor los márgenes de la autovía.



La luz superior roja se activará cuando las balizas detecten la presencia de un vehículo de modo que el conductor que venga detrás tendrá constancia de su presencia. Al mismo tiempo, esta luz roja mejora la visibilidad hasta una distancia aproximada de 100 metros.



Cuando la distancia de visibilidad se sitúa por debajo de los 40 metros no se puede garantizar la seguridad en la circulación, se establece el nivel negro y la carretera, en este caso la A-8, queda cerrada y el tráfico se traslada a la N-634 a través del desvío automatizado con el que cuenta la autovía.



La niebla, un factor de riesgo para la conducción

La niebla, más frecuente en invierno, pero presente también en muchos puntos durante los meses de calor; es la causante de un gran número de accidentes de tráfico cada año. De hecho, en 2021 se registraron 324 accidentes en las carreteras españolas debido a su presencia. En ellos, se contabilizó un total de 501 personas afectadas y 13 fallecidos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) que no incluyen Cataluña y el País Vasco.



Estas cifras ponen de relieve la importancia de un fenómeno climatológico que incide sobre todo en la visibilidad del conductor, pero también en la distancia de frenado. Los dos factores impiden que se pueda reaccionar a tiempo ante una situación sobrevenida o un vehículo que frena y acabe produciéndose un accidente de tráfico.



Luz de emergencia, el equipamiento que no puede faltar cuando llega la niebla

Con la niebla puede producirse una avería o surgir algún imprevisto que obligue a tener que detener el coche. Es muy importante contar con el equipamiento adecuado para garantizar la seguridad en esos momentos y, sobre todo, ser visto por el resto de conductores. Contar con una de las nuevas V16 que serán obligatorias a partir de 2026 es fundamental para poder ser vistos, incluso en las condiciones más difíciles.



Las luces de emergencia V16 de PF Seguridad Vial son visibles a un kilómetro de distancia, resistentes al agua y al viento y funcionan perfectamente incluso con malas condiciones climatológicas como la niebla, el viento o la lluvia.



Uno de los aspectos más importantes es que no hay que salir del vehículo para señalizar una emergencia. Ahora con un simple gesto se activará la señal luminosa y el sistema de geolocalización proporcionando a la Dirección General de Tráfico la ubicación exacta del vehículo averiado o accidentado. Un elemento imprescindible para garantizar la seguridad, propia y de los demás, si surge cualquier imprevisto mientras hay niebla.







