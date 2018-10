COMUNICADO: Dianova propone soluciones para reducir el estigma que sufren personas con trastornos adictivos

Actualizado 18/07/2018 10:14:06 CET

La Red Internacional Dianova publica tres documentos de recomendaciones para reducir la estigmatización de personas con trastornos adictivos dirigidos a los medios de comunicación, los trabajadores de los servicios de salud, las empresas y los políticos

Lanzada el 26 de junio con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, la campaña #QuitStigmaNow - Acabar con el estigma tiene dos objetivos: crear conciencia sobre las consecuencias de la estigmatización de las personas con trastornos de uso de alcohol y otras drogas, y proponer soluciones para reducir el estigma.

En muchos países, las adicciones (especialmente a las drogas ilícitas) son las más estigmatizantes entre muchas condiciones sanitarias y sociales, como las personas sin hogar, la lepra, estar sucio o descuidado o tener antecedentes penales. Este estigma tiene muchas repercusiones negativas que marginan aún más a los usuarios de drogas y amenazan su salud y bienestar* .

Tener que lidiar con actitudes estigmatizantes y discriminatorias es una experiencia cotidiana en la vida de quienes usan el alcohol y otras drogas de forma problemática. En su mayor parte, estas son experiencias estresantes que pueden llevar a las personas a sentir vergüenza, enojo, e incluso sentimientos de rechazo, inutilidad y desesperanza. Estos sentimientos a su vez pueden ser desencadenantes de usos o comportamientos que pueden ser aún más problemáticos.

La estigmatización es la manifestación social concreta de un "sello distintivo del oprobio social". En el caso de las personas con un problema de adicción, la estigmatización puede manifestarse en todas partes, en cualquier lugar o situación, pero sus implicaciones son más graves en tres ámbitos en particular: los medios de comunicación, los servicios de salud, el lugar de trabajo y las políticas en general.

Por esta razón, Dianova propone tres documentos de información sobre el estigma en cada una de estas instancias: sus diferentes formas, sus consecuencias, y por fin, las “buenas practicas” para no estigmatizar más. Estos documentos están disponibles para su descarga en el sitio web www.dianova.ngo.

"Combatir el estigma es esencial para implementar una estrategia que sea verdaderamente efectiva para tratar los trastornos por abuso de sustancias", dice Montse Rafel, directora de Dianova.

"Cuando las personas ya no se sienten despreciadas o rechazadas, están en mejores condiciones para cuidarse, mantener sus trabajos y comportarse como los ciudadanos de pleno derecho que nunca han dejado de ser".

#QuitStigmaNow

