COMUNICADO: Ediciones Atlantis publica 'El Diablo' de la autora Eva Olarra Diez

Publicado 20/09/2018 12:18:07 CET

Ediciones Atlantis presenta ‘El Diablo’, una novela sobre la trata de blancas, la prostitución y el tráfico de drogas, escrita "con un estilo increíblemente masculino" por la autora Eva Olarra Diez, quien afirma que ella es "el diablo, repleta de rabia" y también "la hermana que tiene miedo de perder su alma y dejarse llevar por el odio"

El estilo de Eva Olarra Diez denota una gran masculinidad y se aleja de convencionalismos a través de contenidos de lo más transgresores. Es una excepción dentro del género policíaco y negro al que se está acostumbrado, género por cierto, manejado en su gran mayoría por hombres, por lo que se puede decir que en ese aspecto, Eva Olarra le da una vuelta de tuerca. El lector se va a encontrar ante una novela muy documentada en el ámbito de la corrupción, donde se tratan temas controvertidos como la prostitución, los clubes nocturnos, el tráfico de drogas y de órganos, asesinatos etc. e incluso un insinuado caso de incesto no consumado. Todos ellos, temas de gran crudeza que afectan a la sociedad actual y hacen que esta historia no deje a nadie indiferente.

' El Diablo ' es la nueva apuesta editorial de género policíaco editada por Ediciones Atlantis. Una trepidante narración llena de extremos que cabalga entre España, Méjico y Colombia, con un desenlace totalmente inesperado.

Sinopsis de ‘El Diablo’

“Mi hermano mató al diablo, pero lo que no sabía es que al matar al diablo se convertiría en él”. Un largo camino entre luces y sombras. La historia trepidante de dos hermanos y la lucha de Eva por sobrevivir en un mundo de drogas, prostitución y delincuencia, a pesar de que la persona que más la quiere, su hermano apodado el Diablo, la arrastra a un infierno personal.

Su autora, Eva Olarra Diez

Eva Olarra Diez nació en Madrid en 1976. “El Diablo” es su segunda novela. En 2014 publicó “La elegida. El nuevo mundo”.

Esto es lo que cuenta sobre la novela

Según Eva Olarra Diez, “una vez empiezas a leer ‘El Diablo’, no puedes parar y te das cuenta de que hasta tú mismo puedes amar y odiar con la misma intensidad”.

En una entrevista a Ediciones Atlantis, la autora llega a afirmar que en esta historia, ella es “el diablo repleta de rabia” y también es “la hermana, que tiene miedo de perder su alma y dejarse llevar por el odio”.

“En la vida hay momentos que los acontecimientos te sobrepasan y para no volverte loca, necesitas ocupar tu mente. Yo necesité crear personajes con una vida complicada que me permitiese alejarme de mis propios problemas”, asegura la autora al ser preguntada por el motivo por el que comenzó a escribir la novela.

Además, confiesa que la parte que más le ha costado escribir es el epílogo, porque “es personal” y se trata de “una despedida”.

Para finalizar, se pide a Eva Olarra que cuente algunos de los títulos más importantes que la han acompañado a lo largo de su vida, y que de alguna manera, han influido en su formación como escritora. Según recuerda, tiene varios “que no tienen nada en común” y que nunca se cansa de leer: "El guardián entre el centeno de J.D. Salinger; Orgullo y prejuicio de Jane Austen; La casa de los espíritus de Isabel Allende y Los pilares de la tierra de Ken Follett”.

