Madrid, 23 de septiembre de 2024.- Cómo elegir Hotel en Maldivas puede ser sin lugar a duda una tarea titánica. Maldivas es un paraíso donde todos quisiéramos perdernos alguna vez, pero donde los viajeros se sienten algo perdidos a la hora de elegir entre los numerosos hoteles que se ofertan. Con estos breves consejos se quieren dar a conocer algunos de los detalles que se tendrían que tener en cuenta para encontrar el mejor resort para el viaje:

¿Qué presupuesto se quiere destinar al viaje?

Decirlo en voz alta a menudo es complicado, puesto que no se quiere ser juzgado, pero es un factor determinante a la hora de elegir.

Existen opciones de alojamiento muy económicas en islas locales como Maafushi, Guraidhoo o Dhiffushi para viajeros que prioricen los encantos marinos de este destino frente al tipo de alojamiento. Estas islas ofrecen hoteles sencillos a precios mucho más asequibles a las que en muchas ocasiones se puede acceder mediante ferry local.

Si, por el contrario, la idea es aprovechar la fisonomía del país y la exclusividad de sus resorts enclavados en islas independientes, ¡se tendrá! El precio por noche de estos alojamientos puede variar entre los 250 € y los 1.200 €, de ahí que para poder descartar y centrarse en las posibilidades que realmente interesan es necesario tener una estimación del presupuesto del viaje.

La temporada baja en el país va desde mayo hasta octubre, y es durante este periodo donde más ofertas y promociones se pueden encontrar.

Características de la Isla

En este punto entra en juego una pregunta: ¿qué tipo de actividades se pueden hacer en Maldivas? Si se busca una isla con un buen arrecife para hacer snorkel y buceo al que se pueda acceder con vuestros propios medios, Oblu Helengeli by Sentido dispone de una de las mejores islas para ello. Amantes del snorkel de todo el mundo han elogiado su preservada barrera de coral y por sus canales de buceo, que se complementa con el impecable servicio que ofrece una vez fuera del agua.

Disfrutar de una laguna infinita con aguas turquesa y arena blanca es otra de las ideas que ronda la cabeza de cualquier viajero al pensar en Maldivas. Casi todos los hoteles disfrutan de una zona de baño espectacular, y cuanto más alejada esté la barrera de coral más lugar para él nado se tendrá.

Y no es que el tamaño importe, pero cuando la estancia es larga, mejor disponer de una isla que dé algo más de espacio para caminar y disfrutar de sus diferentes rincones. Especialmente enamora Atmosphere Kanifushi con sus 2 kilómetros de longitud de playa aunando los dos puntos que se han visto anteriormente: zonas de lagunas prístinas con puntos de snorkel cercanos donde disfrutar del fondo marino.

Otro de los puntos que toman más fuerza últimamente es la exclusividad de los servicios. Además de las cabañas sobre el agua, de las que se comentará más adelante, disfrutar de una cena bajo el mar es uno de los privilegios que este destino ofrece. Son muy pocos y exclusivos los hoteles que disponen de ello, pero si el resort lo ofrece, es una experiencia de las que dejan huella.

Tipos de villas

¿Quién no se ha imaginado despertando en una villa con vistas infinitas hacia el mar mientras escucha las olas? Porque en Madox Viajes todos lo piensan, incluso a diario, y Maldivas lo ofrece.

El privilegio de disponer de villas sobre el agua en Maldivas se da en muy pocos lugares en el mundo, y es por ello que estas habitaciones son uno de los reclamos principales por los que los huéspedes quieren venir. Sentir el vaivén del mar bajo los pies y bajar a bañarse desde la propia terraza lo hacen único, aunque nada tienen que envidiar las villas que se encuentran en la playa. Estas habitaciones cuentan con la privacidad que ofrece la vegetación de la isla y permiten alcanzar la orilla del mar con tan solo caminar unos pasos.

Para aquellos incondicionales de las piscinas, muchos hoteles también ofrecen piscinas privadas en las villas de Maldivas para hacer la estancia aún más acogedora y privada, con desayunos flotantes o atardeceres especiales desde las mismas.

Medio de transporte

Si el resort elegido está cercano a Malé (unos 50 minutos máximo por regla general), los traslados para llegar hasta él serán en lancha rápida, y personalmente parece una de las mejores opciones porque conlleva menor tiempo de espera y permite ser utilizado durante todo el día con independencia de los horarios de vuelo. Por cercanía a No todas las islas están a una distancia asequible en lancha rápida desde Malé, por lo tanto, depende de otros medios de transporte para llegar.

Hoteles que cuentan con aeropuertos domésticos cercanos que proveerán de un vuelo para acercarnos desde la capital y luego un corto traslado en lancha hasta el hotel. Al existir varios vuelos a lo largo del día, se enlazan las mejores conexiones con los vuelos de llegada y salida.

Aunque sin duda alguna, la idea de llegar al resort va de la mano con la imagen de un sobrevuelo en hidroavión. Se trata de un pequeño aparato de 15 plazas que constituye una experiencia dentro del viaje en sí mismo, ya que permite disfrutar en el vuelo de vistas aéreas de los diferentes atolones y de las preciosas tonalidades turquesa del mar. El inconveniente de este traslado frente a los anteriores es que solo opera durante las horas de luz del día, lo que tendremos que tener en cuenta a la hora de enlazar con los vuelos internacionales.

Régimen de todo incluido

La mayoría de los hoteles que se van a valorar están situados en islas privadas donde únicamente se encuentra el resort, lo que hace que se esté limitado a la hora de poder elegir un restaurante o empresa de actividades como podría pasar en cualquier otro destino del mundo. Por ello, el hecho de que el hotel ofrezca un régimen de todo incluido va a permitir viajar más despreocupado al menos con lo que a comida y bebida se refiere.

Pensando en aquellos que no solo le dan importancia a que el todo incluido ofrezca comida y bebida, alojarse en un hotel como Varu by Atmosphere puede hacer que la experiencia termine de ser de 10. Este hotel ofrece excursiones, salidas de snorkel diarias, deportes acuáticos no motorizados, varios restaurantes a la carta e incluso servicios de spa incluidos en el precio, además de un cuidado servicio en un resort totalmente nuevo.

