España suspende en incorporar la práctica con el uso de simuladores virtuales en el ámbito educativo

(Información remitida por la empresa firmante)

· Aunque el uso de simuladores en el ámbito educativo es un recurso didáctico de gran valor, la penetración en los centros docentes españoles -en educación secundaria y formación profesional-, no supera el 10% del total

· “Los bajos datos de penetración del uso de simuladores en la docencia se deben a que todavía no hay suficiente cultura del uso de estas herramientas, efectivas para el aprendizaje en la enseñanza, pero sobre todo a problemas de presupuesto para su incorporación”, analiza Mario Martínez, director de Praxis MMT

· Con el uso de simuladores en las aulas “la curva de aprendizaje es mayor que con sistemas tradicionales y el aprendizaje es más eficaz. Va más allá incluso de lo que se puede conseguir con unas prácticas en una empresa, ya que el grado de responsabilidad es mayor”, profundiza el director de Praxis MMT

· Para solventar esta situación, el programa educativo Young Business Talents permite incorporar de forma gratuita simuladores empresariales en los centros docentes con el fin de aportar valor a la enseñanza

Madrid, 13 de noviembre de 2023.- El uso de simuladores en el ámbito educativo se ha convertido en los últimos años en un recurso didáctico de gran valor para la enseñanza. Aunque estas innovadoras herramientas han crecido en los últimos años en torno a un 140% en la educación preuniversitaria en España, según los últimos datos facilitados Praxis MMT, su penetración en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional sigue siendo aún muy baja y no supera el 10% del total de centros docentes españoles.

Estos datos reflejan el sentimiento del profesorado español. Tal y como se desprende del último informe Young Business Talents: ‘La visión del profesor’, sobre la situación de la educación en España, desarrollado por ABANCA, ESIC, Herbalife y Praxis MMT, el 40,5% de los profesores se muestra crítico respecto a la formación práctica que ofrece el sistema educativo actual y el 94,2% valora muy positivamente el uso de simuladores como ayuda para poder preparar mejor a sus alumnos.

“Los bajos datos de penetración del uso de simuladores en la docencia se deben a que todavía no hay suficiente cultura del uso de estas herramientas, efectivas para el aprendizaje en la enseñanza, y no se dispone de presupuesto suficiente para su incorporación”, analiza Mario Martínez, director de Praxis MMT, empresa con más de 27 años de experiencia formando en gestión empresarial con simuladores de última generación a estudiantes, profesionales y directivos.

Aunque la implementación sea muy baja en España, los beneficios del uso de simuladores para la formación académica de los jóvenes son múltiples. “Los principales beneficios que aportan los simuladores son adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y formarse en valores a través de la práctica, experimentando. Adquieren conocimientos porque en la simulación se ven los mismos conceptos que se dan en la teoría, y así los estudiantes entienden mejor y de forma más rápida y sencilla dichos conceptos y aprenden a aplicarlos”, explica Martínez.

Respecto a las habilidades, desarrollan aquellas relacionadas con la gestión, como la capacidad analítica, toma de decisiones, valoración e interpretación, comprensión de escenarios complejos, resolución de problemas, trabajo en equipo, resistencia a la frustración y visión global. También se forman en valores importantes, como la constancia, el esfuerzo, la competencia sana, la solidaridad y el apoyo a los demás.

Para los docentes, el uso de simuladores empresariales les permite introducir la práctica de una forma innovadora, dando un valor añadido a las asignaturas de economía y administración de empresas. Según profundiza Mario Martínez, “De esta forma la curva de aprendizaje es mayor que con sistemas tradicionales y el aprendizaje es más eficaz. Los jóvenes hacen algo que les atrae a través de la gamificación, pues el proceso formativo se convierte en una actividad lúdica que estimula, motiva y mejora la capacidad de retención”.

En este sentido, un alto número de profesores realiza un esfuerzo por innovar e incorporar actividades que ayuden a sus alumnos a estar más preparados, yendo más allá de lo que les exige el temario. “Esto es meritorio, porque para esos profesores supone un sobreesfuerzo que generalmente no se valora, y cuya recompensa es filantrópica, como es ver que sus alumnos terminan estando mejor preparados. Sin embargo, otros centros y profesores no los aplican, simplemente porque se ciñen al temario y actividades marcadas por el sistema educativo. Por tanto, no es tanto un problema de profesores como del propio sistema educativo, que necesita evolucionar más rápido”, asegura Martínez.

De cara al futuro laboral de los jóvenes, haber podido utilizar simuladores de gestión empresarial durante su formación “les brinda la posibilidad de estar más preparados para trabajar en una empresa o incluso para crear su propio negocio. Un simulador permite experimentar la gestión y la competencia de forma real y practicar la aplicación de técnicas de gestión y de conocimientos. O sea, va más allá incluso de lo que se puede conseguir con unas prácticas en una empresa, ya que el grado de responsabilidad es mayor. Además, dadas sus características, una simulación permite a los jóvenes orientar su futuro, porque al vivir lo mismo que en la vida real, tienen elementos de juicio para decidir si la gestión es lo que les gusta y en qué áreas se encuentran más cómodos”, explica el director de Praxis MMT.

España: país pionero

En materia de utilización de simuladores empresariales en estudios preuniversitarios, España es un país pionero gracias a Young Business Talents, un programa educativo de simulación empresarial por el cual los simuladores se ofrecen de manera gratuita a todos los centros docentes de España. De esta forma, para institutos y colegios es un valor añadido poder ofrecer este tipo de herramientas. Con su participación en el business game Young Business Talents, pueden incorporar la práctica a sus actividades y acercar el mundo de la empresa al aula de forma totalmente gratuita y muy efectiva.

“Los simuladores acercan a los jóvenes a la realidad empresarial de una forma totalmente realista. Viven en primera persona la gestión real de una empresa porque los participantes dirigen una en un entorno empresarial complejo y enfrentándose a compañías competidoras. Se basa en el aprendizaje experiencial, que es el complemento necesario a la teoría. Experimentan la gestión, por lo que mejora su comprensión de la teoría, y aprenden a aplicarla, mejorando su preparación”, explica Mario Martínez, director del programa educativo Young Business Talents.

Si bien el programa Young Business Talents elimina la barrera económica, ya que es totalmente gratuito para centros y alumnos, también existen otros factores que limitan la incorporación de simuladores en el aula. Entre estos factores se encuentra que el profesor quiera seguir al pie de la letra el temario sin apartarse de las directrices marcadas o que no le merezca la pena un esfuerzo adicional. Y, por último, es posible que no se aplique porque no se dispone de tiempo para prepararse como docente en el uso de estas herramientas o se piense que resulta más complicado aplicarlas de lo que realmente es.

“Sea cual sea la razón, si los responsables educativos hicieran un esfuerzo por favorecer este tipo de herramientas prácticas, incluyendo su utilización como parte del currículo, muchos más centros y profesores estarían dispuestos a utilizarlas, y muchos más jóvenes se podrían beneficiar de ellas. Gracias a empresas como ABANCA, ESIC, Herbalife y Praxis MMT, organizadores de Young Business Talents, ahora mismo incorporar un simulador de última generación a una asignatura de administración de empresas en ESO, bachillerato o ciclos formativos, es totalmente gratuito”, asegura el director de Young Business Talents.

Desde que comenzara su implementación, el programa educativo de gamificación Young Business Talents ha conseguido un resultado muy importante entre los alumnos que se han beneficiado. El aprendizaje práctico, el acercamiento al mundo de la gestión con un alto grado de realismo, la incorporación de la competencia, la posibilidad de aprender a través de la acción y la obtención de resultados, la posibilidad de juntar en un solo ejercicio gran parte del contenido teórico visto en clase, o el aspecto lúdico, son algunas de las ventajas de las que se han podido beneficiar en estos años.

Para más información: www.youngbusinesstalents.com

Acerca de ABANCA ( www.abanca.com)

ABANCA es la entidad financiera líder en el noroeste de España. Cuenta con 677 oficinas en 11 países de Europa y América, 6.156 empleados y un volumen de negocio de más de 106.000 millones de euros. Su propuesta diferencial combina la atención personal con la operatoria a través de canales digitales y a distancia. ABANCA basa su actividad en el conocimiento de las necesidades del cliente y en un catálogo de productos y servicios sencillos, innovadores y transparentes. La especialización, la internacionalización y la sostenibilidad son otras señas de identidad de una entidad financiera situada entre las más solventes del sector en España. Desde 2015 desarrolla un amplio programa de educación financiera en el que se incluyen actividades dirigidas a mejorar los conocimientos financieros de las personas, independientemente de su edad o de la etapa de la vida en la que se encuentren. Estas iniciativas llegaron el curso pasado a más de 200.000 personas y en este marco se encuadra su colaboración con el proyecto Young Business Talents.

Acerca de ESIC ( www.esic.edu)

ESIC es una institución de Educación Superior fundada en 1965 experta en formación en Marketing, Management y Tecnología, fomentando la capacidad para la innovación y el emprendimiento. A través de sus áreas de actividad -Grado, Postgrado, Corporate Education, Formación Online, ESIC Centro de Formación Profesional, Editorial e Idiomas-, contribuye a la formación de las personas en conocimientos, capacitándolas con competencias y sensibilizándolas en valores para responder a los desafíos actuales del mundo de la empresa en todos los niveles. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Granada. Además, cuenta con alianzas estratégicas en todos los continentes.

Acerca de Herbalife ( www.herbalife.es)

Herbalife es una compañía global que se dedica a cambiar la vida de las personas con productos nutricionales de calidad y una oportunidad de negocio para sus distribuidores independientes desde 1980. La compañía ofrece productos de alta calidad, respaldados por la ciencia, que se venden en más de 90 países por distribuidores independientes, quienes brindan formación personalizada para inspirar a sus clientes adoptando un estilo de vida más saludable y activo. A través de su campaña global para erradicar el hambre, Herbalife también se compromete a llevar nutrición y educación a las comunidades de todo el mundo.

Acerca de Praxis MMT ( www.praxismmt.com)

Praxis MMT es unas de las empresas líderes mundiales en el desarrollo de simuladores y metodologías avanzadas de entrenamiento. Praxis MMT desarrolla simuladores de tercera generación que emulan mercados con precisión.

Para más información y gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE PRAXIS MMT:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR (666 43 32 77) - silviamullor@europapress.es