Estreno mundial de Minecraft en la Movilidad Segura y Sostenible con el Metaverso educativo AT-DAC

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 25 de octubre

DAC Docencia y AT Academia del Transportista lanzan un emocionante proyecto educativo, en el marco del Metaverso de Minecraft Education, donde la Movilidad Segura y Sostenible es la principal protagonista

En un apasionante giro de la educación moderna, DAC Docencia y AT Academia del Transportista se han unido para abrir las primeras aulas de la Movilidad Segura y Sostenible en el fascinante mundo de Minecraft Education. En este nuevo enfoque educativo, el verdadero protagonista es el Metaverso AT-DAC, un mundo virtual lleno de oportunidades para aprender sobre la Movilidad Segura y Sostenible del siglo XXI, donde las claves del cambio, la seguridad vial, el cumplimiento de normas y señales de tráfico, la ciencia detrás de la movilidad y la necesidad de una conducción más responsable y amable, serán las artistas invitadas.



"Metaverso AT-DAC: Metaverso de la Movilidad Segura y Sostenible" desarrolla competencias y contenidos básicos y específicos en Movilidad Segura, Sostenible y Saludable en línea con la nueva Ley de Educación, que desde el curso escolar 2022-2023 figuran como obligatorios en el currículo escolar de todas las etapas educativas.



Exploremos el mundo virtual que AT Academia del Transportista y DAC Docencia han creado en Minecraft Education:



1. El Metaverso AT-DAC: Hay que imaginar un extenso y emocionante mundo digital que representa un entorno realista de un Centro Educativo moderno con instalaciones que permitan adquirir también competencias prácticas. Este mundo será el lugar de inicio de múltiples aventuras educativas y consiste una replica del Instituto de FP de Grado Superior AT-DAC con sede en Valladolid.



2. Aulas Temáticas: Los estudiantes no se sientan en aulas tradicionales, sino que exploran aulas temáticas en línea con el entorno virtual. Estas aulas están diseñadas para enseñar conceptos clave de seguridad vial y sostenibilidad de manera interactiva.



3. Desafíos y enigmas: Los estudiantes se enfrentan a desafíos emocionantes que les permiten aplicar lo que han aprendido. Resuelven enigmas, encuentran pistas y navegan por el mundo de AT-DAC para alcanzar sus objetivos.



4. Exploración Activa: El aprendizaje es activo y práctico. Los estudiantes pueden explorar el entorno, interactuar con elementos del mundo real como señales de tráfico y vehículos, y aprender cómo funcionan los sistemas de transporte de manera segura y sostenible.



5. Experiencia Educativa Única: Tanto estudiantes como profesores se sumergen en una experiencia educativa única. Los padres también pueden unirse y participar en la aventura educativa de sus hijos, fomentando así un enfoque de aprendizaje en familia.



La visita a las diferentes Aulas temáticas suponen una excelente forma de promover el aprendizaje interactivo y divertido de conceptos y consejos que fomenten una Movilidad más Segura y Sostenible. El entorno educativo se implementará bajo este entorno:



1. Aula de las señales: En esta sección, los estudiantes pueden aprender sobre las diferentes señales de tráfico y su significado. Para seguir avanzando, deberán superar retos basados en la interpretación de señales.



2. Aula de las Normas: En esta aula, los estudiantes van a familiarizarse con las normas de tráfico y las reglas de conducción segura. Realizarán pruebas basadas en situaciones de tráfico y tendrán que tomar decisiones correctas para avanzar a la siguiente etapa.



3. Aula de la movilidad Segura y Sostenible: Aquí los estudiantes aprenderán sobre la importancia de la movilidad sostenible, como el uso de medios de transporte respetuosos con el medio ambiente. Para seguir avanzando deberán resolver acertijos relacionados con la sostenibilidad.



4. Aula de la Ciencia: Esta aula se centrará en la ciencia que explica diferentes efectos y consecuencias de comportamientos inseguros. Los estudiantes aprenderán sobre conceptos físicos y mecánicos. El acceso a esta aula puede requerir resolver problemas de física.



5. Aula de la conducción Segura: En esta sección, los estudiantes pueden practicar simulaciones de conducción segura, enfrentando diferentes situaciones de tráfico y peligros. Para acceder, tendrán que superar un circuito de parkour con obstáculos relacionados con la conducción.



6. Aula PAS ante accidente o avería: Aquí, los estudiantes aprenderán sobre las primeras acciones que deben tomar en caso de un accidente o avería. Para avanzar, tendrán que responder a preguntas sobre primeros auxilios.



7. Pistas de entrenamiento: El Instituto AT-DAC contiene pistas de entrenamiento para practicar las diferentes pruebas de conducción para obtener distintos permisos, además podrán adquirir destrezas en la conducción de bicicleta o patinetes eléctricos. Los estudiantes podrían realizar pruebas de conducción en un entorno seguro y virtual.



8. Área de construcción libre: Además de las aulas temáticas, se incluye un área de construcción libre donde los estudiantes puedan dar rienda suelta a su creatividad y diseñar su propio entorno relacionado con la movilidad sostenible y segura en Minecraft.



"Bienvenidos al fascinante mundo del Metaverso y la Movilidad Segura y Sostenible en AT- DAC".



Vídeo de presentación del "Metaverso AT-DAC: Metaverso de la Movilidad Segura y Sostenible": https://youtu.be/359o8XO-KiA



Sobre AT Academia del Transportista

Con más de 25 años de experiencia, se destaca por ser una entidad educativa especializada en Formación Profesional del Transporte y la Logística y por ser líder en la Formación de Conductores Profesionales y Transportistas, con más de 1000 Centros en toda España.



Presenta una oferta única al permitir que conductores y conductoras profesionales puedan reservar y comprar sus cursos CAP y ADR en su superbuscador inteligente online. Y el poder realizar Cursos CAP en aula virtual.



Sobre DAC Docencia

Único centro oficial online de formación profesional especializado en Movilidad Segura y Sostenible



Con más de 40 años de experiencia, se constituye en el Centro Educativo de referencia nacional de formación de profesores y directores de formación vial, con un programa innovador para expertos docentes especializados en Transporte, Logística y Seguridad Vial Laboral, habiendo formado a más de 20.000 docentes.



Contacto

Nombre contacto: Francisco Paz Fuentes

Descripción contacto: Director de RRII de DAC Docencia

Teléfono de contacto: 655 49 79 62