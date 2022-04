Euribor.com.es analiza cómo se comportará el Euribor en los próximos meses

El euríbor ha entrado en terreno positivo por primera vez en seis años y las previsiones no son nada halagüeñas

El pasado 12 de abril el Euribor volvió a valores positivos después de más de seis años, continuando así una tendencia alcista que comenzó hace cuatro meses cuando marcó su mínimo histórico en el -0.518%. Viendo esta evolución es comprensible tener cierta miedo sobre lo que puedan hacer las hipotecas en un futuro ya que se trata del índice de referencia más utilizado en España.

La razón principal de este cambio de tendencia se encuentra en el cambio de discurso del BCE tras el anuncio de que realizará al menos una subida de tipos este mismo año, discurso que por otro lado suavizó bastante en su última reunión de abril y que provocó que el Euribor volviese a valores negativos de nuevo.

Actualmente pocos son los bancos que se atreven a hacer previsiones sobre el comportamiento del Euribor y en general el consenso del mercado lo sitúa en el entorno del +0.3% a finales de año, llegando al +0.8% en 2023. Carlos López de Euribor.com.es en donde realizan un seguimiento diario del Euribor explica "Durante abril y mayo probablemente sigamos viendo al Euribor en negativo durante varias sesiones, siempre en cifras muy cercanas al 0%, a partir del verano será cuando podremos ver movimientos algo más bruscos ya que el BCE pondrá fin a sus compras de deudas y será cuando podrá subir tipos. No obstante las subidas ya están descontadas y no creo que veamos al Euribor subir del 0.4% este año. Habrá que estar especialmente atentos a la inflación Europea ya que es el principal enemigo de los tipos bajos y no debemos olvidar que la misión del BCE es la estabilidad de los precios y salvaguardar el valor del euro".

Demasiadas son las incertidumbres que presenta la economía este año aunque desgraciadamente todas apuntan hacia una misma dirección, subida de precios y tipos de interés. Malos tiempos para la mayoría de los hipotecados.

