FCC premia al programa Objetivo Igualdad de RTVE - FCC

(Información remitida por la empresa firmante)

El reconocimiento se ha entregado durante el acto organizado por FCC con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

Madrid, 26 de noviembre de 2026.- El Grupo FCC ha celebrado la entrega de la IX edición de su galardón contra la violencia de género, concedido este año al programa Objetivo Igualdad de RTVE, en reconocimiento a su destacada labor de sensibilización y divulgación en favor de la igualdad entre mujeres y hombres y a su contribución a la construcción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia contra las mujeres.



El reconocimiento se ha entregado durante el acto organizado por FCC con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que la compañía conmemora cada 25 de noviembre para visibilizar su compromiso con la prevención de la violencia de género, la sensibilización y el apoyo a las mujeres que la sufren.



Lourdes Jiménez Maillo, responsable de Igualdad de FCC Construcción, ha sido la encargada de entregar el galardón a Talia Martínez de Marañón y Vicky Bolaños, codirectoras de Objetivo Igualdad, y a Ebbaba Mahmud, presentadora del programa, quienes lo han recogido en representación de todo el equipo.



Este reconocimiento coincide, además, con un momento muy especial para RTVE, su 70 aniversario. Siete décadas, acompañando a la sociedad, contando la historia y siendo testigo de los avances que, entre todos, se han ido logrando en favor de la igualdad.



Con este reconocimiento, FCC reafirma su compromiso con la igualdad y la eliminación de cualquier forma de violencia contra las mujeres. La compañía seguirá impulsando campañas de sensibilización y colaborando con instituciones y asociaciones para que la educación y la concienciación lleguen a toda la sociedad. Solo la suma de esfuerzos permitirá avanzar hacia una sociedad libre de violencia.

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