Festival FESC'24: cultura, festa, economia solidària i transformació social al Parc de l’Estació del Nord

Barcelona, 15 de octubre de 2024.

El cap de setmana del 19 i 20 d’octubre de 2024, el Parc de l’Estació del Nord de Barcelona serà l’escenari del Festival de l’Economia Solidària de Catalunya (Festival FESC'24), organitzat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES). El Festival convidar a la ciutadania a descobrir i gaudir de l’economia solidària a través d’una àmplia programació d’activitats lúdiques, culturals i gastronòmiques.

Un programa inclusiu i transformador

El Festival FESC'24 s’adreça a un públic ampli amb l’objectiu d’apropar l’economia solidària a persones que encara no hi estan familiaritzades. La programació inclou activitats pensades per a totes les edats, des de jocs i dinàmiques participatives fins a actuacions musicals i artístiques. L’exposició central del festival, 'Quan allò quotidià esdevé extraordinari', s’estructura en cinc esferes geodèsiques que proposen un recorregut interactiu i immersiu pels valors i pràctiques de l’economia solidària, posant de relleu àmbits com el consum, la cultura i l’educació, el treball, l’habitatge o les cures.

Programació artística i lúdica per a tots els públics

El festival oferirà un ventall d’activitats variades: tallers, converses, tastos de productes, audiovisuals, instal·lacions interactives, jocs i gimcanes, entre d’altres, La música i l’art seran protagonistes amb actuacions musicals, teatrals i de màgia a càrrec d’artistes que comparteixen els valors de la sostenibilitat i la transformació social.

Gràcies a una aliança amb el Festival Esperanzah!, que malauradament enguany no es podrà dur a terme, tindrem un escenari Esperanzah! al Festival FESC’24. Aquest acord és fruit d’un camí compartit durant anys, basat en els valors comuns de transformació social, justícia i economia solidària que tant Esperanzah! com la FESC defensen.

Aquesta col·laboració es materialitzarà en l’escenari Esperanzah! dins el Festival FESC’24, que oferirà les actuacions musicals centrals del Festival dissabte 19 d’octubre al vespre: Belén Natalí i Boom Boom Fighters.

Abans d’aquestes actuacions musicals tindrà lloc el podcast en directe sobre esdeveniments culturals des de l’economia solidària: ‘Transformant la festa!’. Estarà conduït per la comunicadora i creadora de contingut digital Laura Grau i comptarà amb la participació del músic Guillem Simó (Adala); la Violeta Palazón del Festival La Regadora i cocreadora de la ‘Guia per la Transició Ecosocial dels esdeveniments i festivals culturals‘ del Teler Cooperatiu; en Jordi Campamà (Kampa) del Festival Esperanzah! i una representant del Festival FESC.

Economia solidària a través del joc: 'Social Fantasy: l’Escamot Rebel'

Entre les novetats destacades del Festival, es presentarà per primer com el videojoc 'Social Fantasy: l’Escamot Rebel', desenvolupat per la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya. Sota la premissa que un monstre omnipresent amenaça el món, les persones que hi juguin tindran l’oportunitat d’unir-se a l’escamot de rebels que poden aturar-lo. Una aventura de superació de proves per aconseguir equipació i superar els obstacles inesperats que anirà posant el monstre, tot mantenint els punts d’alegria de l’inici de l’aventura.

Mercat, gastronomia i roba sostenible

Durant els dos dies el festival comptarà amb un mercat de productes de l’economia solidària, amb més de 30 parades que oferiran productes tèxtils, cosmètics, culturals i d’alimentació. També s'hi podrà gaudir de gastronomia solidària a l’espai de restauració. D’altra banda, la desfilada de roba sostenible de LaCoordi (Coordinadora de Comerç Just i Finances Ètiques) demostrarà un any més que la moda ètica i respectuosa amb el medi ambient és possible a ritme de dansa urbana.

Un festival col·lectiu i compromès

La realització del Festival FESC'24 ha estat possible gràcies a la implicació de més de 50 entitats i un gran nombre de persones voluntàries, que han treballat de manera col·lectiva per crear un esdeveniment transformador i accessible per a tothom.

Aquest nou format de Festival arriba després d’11 edicions prèvies de la Fira de l’Economia Solidària de Catalunya, organitzada també per la XES i que enguany es reinventa en forma de festival per trencar barreres i apropar l’economia solidària a un públic més ampli.

Informació pràctica

Dates : Dissabte 19 d’octubre (10:00 - 24:00) i diumenge 20 d’octubre (10:00 – 18:00)

Accés lliure i gratuït

Lloc : Parc de l’Estació del Nord, Barcelona

Web: www.fesc.xes.cat

Més informació i gestió d’entrevistes

Antònia Montaner, tècnica de comunicació de la XES

comunicacio@xes.cat | 652528804

Imatges

Cartells del Festival FESC’24

Imatges de recurs (altres edicions FESC)