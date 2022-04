Fran Carné lanza el método Finanzas x 2 para padres y madres separados

Francisco Carné Rami. - By Fran Carné

El objetivo del programa ideado por el coach financiero es ayudar a las padres y madres separados a aprender a gestionar sus finanzas de manera óptima para mantener el estilo de vida previo a la separación duplicando el rendimiento de sus ingresos

En el día a día hay una cada vez más importante cantidad de casos en que padres y madres que, tras un proceso de separación, se ven obligados a realizar grandes sacrificios debido a que un único sueldo no es suficiente para seguir manteniendo algunos pequeños lujos que antes eran parte de su vida cotidiana. Según el propio Fran Carné “sólo 1 de cada 10 separados o divorciados logran mantener su estilo de vida después de su separación”.



Ante esta coyuntura y para dar solución a esta problemática cada vez más habitual, el coach financiero Fran Carné, ha ideado el programa Finanzas x 2 que tiene como finalidad principal duplicar el rendimiento de los ingresos para conseguir mantener el estilo de vida de padres y madres separados sin sacrificar los pequeños placeres. Del mismo modo, también permite estar preparado ante cualquier imprevisto gracias a la creación de un fondo de reserva y mantener un control de la vida económica gracias al dominio del detalle de todos los movimientos.



El método Finanzas x 2 consta de tres fases para lograr el objetivo marcado. En primer lugar, se trata de encontrar los gastos invisibles que permitirán aprender a desglosar la situación económica propia actual de forma real. Ello no se logrará únicamente con el conocimiento de ingresos como la nómina y de los gastos domiciliados, sino también con los gastos invisibles que han sido generados cada mes como, por ejemplo, el uso de gasolina al coger el coche o el consumo de cafés, croissants o bocadillos.



En segundo lugar, hay que detectar los imprescindibles de la vida como por ejemplo poder marchar de vacaciones a final de año o en verano o poder comprar un capricho de vez en cuando como la adquisición de una pieza de alta moda. Para poder realizar estas acciones será necesario cuantificar y poner precio a cada una de ellas. En caso contrario, no será posible saber que cantidad es necesaria para poder realizarlo.



Por último, será necesario establecer nuevos hábitos una vez realizados los dos pasos previos. Dichos hábitos deben ser coherentes con el balance obtenido y la cuantificación realizada de la meta que se pretende alcanzar. Algunos de los nuevos hábitos que deben ser implementados al final del método Finanzas x 2 deben ser realizar todas las compras necesarias una vez hayan sido cuantificadas y teniendo un control absoluto de los recursos económicos, registrar los gastos o medir el progreso de las diferentes cuentas de ahorro destinadas a algún deseo determinado.



Es posible realizar el método Finanzas x 2 tras la aprobación del propio Fran Carné después hacer una entrevista de 30 minutos a través de Caldendly o vía llamada telefónica. La intención de la entrevista o llamada será hablar de la situación propia en la actualidad y como la separación ha afectado a las finanzas, conocer el proceso paso a paso del método para ver como se adapta a la situación del cliente y aclarar las posibles dudas acerca del funcionamiento y el contenido del programa en cada una de las fases para acabar decidiendo cuales son las necesidades reales.







