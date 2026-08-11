Las fusiones internacionales no revelan un problema de integración, sino uno que ya existía - CONSULTORA KLEINSON

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de agosto de 2026.- El volumen mundial de fusiones y adquisiciones creció un 42 % en el primer semestre de 2026. Es un dato relevante, pero no por lo que dice sobre el mercado de M&A. Lo es por lo que revela sobre cómo operan los equipos internacionales cuando la presión aumenta. Porque una fusión transfronteriza no crea un problema nuevo. Lo hace visible. Y lo que suele aparecer —la dificultad para que dos organizaciones funcionen realmente como una sola— es exactamente el mismo problema que existe en cualquier empresa que opera en entornos internacionales, aunque no haya comprado nada. Desde Consultora Kleinson señalan que uno de los principales retos en estos procesos está en conseguir que los equipos compartan una misma forma de comunicarse, colaborar y tomar decisiones, especialmente cuando existen diferencias culturales y lingüísticas entre las organizaciones.

El momento en que la estructura ya no es suficiente

Cuando una compañía cierra una adquisición internacional, el primer impulso es unificar: organigramas, procesos, sistemas, líneas de reporte. Es una lógica comprensible. La estructura da la sensación de que la integración avanza.

Pero hay algo que la estructura no puede resolver. Puede cambiar quién reporta a quién, pero no puede cambiar cómo una persona interpreta una instrucción ambigua. Puede definir quién tiene autoridad para tomar una decisión, pero no puede alinear lo que cada parte entiende por tomar una decisión. Puede unificar el proceso de feedback, pero no puede hacer que dos culturas profesionales distintas den el mismo significado a recibir una crítica directa.

Estos no son problemas de integración post-fusión. Son problemas de rendimiento en entornos internacionales. Y aparecen en cualquier equipo que opera entre culturas, con o sin una adquisición de por medio.

Lo que las fusiones hacen visible que ya estaba ahí

En un equipo internacional que funciona en modo ordinario, estas brechas son manejables. Se crean workarounds, se desarrollan relaciones de confianza bilaterales, se aprende a leer a los interlocutores habituales. El sistema funciona, aunque no de forma óptima, porque hay tiempo para la adaptación progresiva.

Una fusión elimina ese tiempo. De repente hay que trabajar con personas desconocidas, en contextos de alta presión, tomando decisiones con consecuencias reales, sin el colchón de la familiaridad. Y lo que antes era una ineficiencia tolerada se convierte en un punto de ruptura.

Un equipo acostumbrado a tomar decisiones con rapidez interpreta como falta de iniciativa lo que en la otra organización responde a una mayor necesidad de validación. Una dirección muy directa en su comunicación se encuentra con profesionales que esperan otra forma de plantear el feedback. Alguien que señala un problema en una reunión general puede estar, sin saberlo, violando una norma cultural no escrita sobre dónde y cómo se plantean los desacuerdos.

Ninguna de estas situaciones requiere una fusión para existir. Solo requiere que dos personas con marcos culturales distintos trabajen juntas bajo presión. Eso ocurre a diario en cualquier empresa con operación internacional.

La diferencia entre conocer culturas y tener inteligencia cultural

La respuesta habitual a estos retos es la formación en conciencia cultural: aprender cómo trabajan los alemanes, qué esperar de un interlocutor japonés, cómo interpretar el silencio de un nórdico. La información es útil como orientación general. Pero tiene un límite estructural.

Dentro de cualquier país conviven culturas empresariales distintas, generaciones distintas, estilos de liderazgo distintos, sectores con lógicas distintas. El profesional que aplica el estereotipo cultural a la persona concreta que tiene delante no está leyendo la situación — está filtrándola a través de un esquema que puede estar equivocado, y que le da una falsa sensación de comprensión.

La inteligencia cultural es otra cosa. No es conocimiento sobre culturas: es la capacidad de leer una situación específica tal como se desarrolla, identificar las variables que la están configurando y ajustar la forma de actuar en tiempo real. Es saber que las expectativas pueden ser distintas a las propias, antes de asumir que el problema está en el otro.

Esa capacidad no se adquiere con información. Se desarrolla con práctica estructurada en situaciones de complejidad real.

Por qué esto importa más allá de las fusiones

El crecimiento de las operaciones transfronterizas en 2026 pone el foco en las integraciones post-M&A. Pero el reto que las fusiones hacen visible no es exclusivo de las empresas que compran. Es el reto de cualquier organización cuyos equipos operan entre culturas, toman decisiones en entornos ambiguos e intentan ejecutar proyectos con personas que interpretan el mundo de formas distintas.

La fusión solo acelera el momento en que ese reto se vuelve imposible de ignorar.

Lo que marca la diferencia — en una integración y en la operación internacional ordinaria — no es cuánto saben los equipos sobre otras culturas. Es si tienen la capacidad de actuar con criterio cuando la situación no responde a lo que esperaban. Si pueden gestionar la ambigüedad sin perder coherencia. Si saben adaptar su forma de comunicar, influir y decidir en función de lo que realmente está ocurriendo en la sala, no de lo que debería estar ocurriendo según el manual.

Esa capacidad es una de las dimensiones centrales del marco International Performance Training (IPT), desarrollado en Kleinson para trabajar el rendimiento en entornos internacionales reales: no solo la dimensión lingüística, sino también la profesional y la sociocultural, integradas en las situaciones concretas donde los equipos están perdiendo terreno.

Las fusiones internacionales no crean este problema. Lo amplífican. Y en ese sentido, son un buen espejo para cualquier organización que quiera entender qué está pasando realmente en sus equipos cuando operan a través de fronteras.

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