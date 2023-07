Harper & Neyer aprueba el plan para alcanzar los 100M de euros en 2030

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 19 de julio de 2023.

La marca malagueña de moda masculina, Harper & Neyer, ha puesto en marcha un plan estratégico con el que aspira a los 100 millones de euros en 2030

Debido al crecimiento que lleva este año a doble dígito, la marca tiene proyecciones optimistas de crecimiento para el futuro. Para alcanzar estas cifras, Harper & Neyer se ha apoyado en un business plan que ha sido auditado por una asesoría externa.



Este semestre, la empresa ha facturado 5 millones de euros, esto supone un incremento del 69% en comparación con el mismo periodo en 2022. La previsión para final de año es de 10M de euros. Con respecto al equipo humano, a día de hoy cuenta con 50 personas.



Respecto a sus puntos de venta de El Corte Inglés, actualmente cuenta con 19, y tiene previsto para el último trimestre 7 nuevas aperturas, con las que alcanzará un total de 26 corners antes del 31 de diciembre. Algunas de estas nuevas aperturas son Vigo y Tenerife.



A día de hoy, Harper & Neyer cuenta con 3 franquicias y un outlet, y con respecto a las tiendas a pie de calle, tiene previsto abrir un segundo outlet en Madrid y una tienda propia en Málaga. Asimismo, también está en busca de locales para la apertura de una tienda en las Islas Canarias junto a su socio local.



En el canal digital, la empresa aspira a facturar un millón de euros este año. Para ello, se ha asociado con un partner experto en crecimiento de ventas electrónicas. En este canal, la marca se encuentra en ECI Digital y Privalia, donde en este último no para de crecer.



A su vez, la empresa ha conseguido a través del b2b, crear un stock único que está disponible para todos sus clientes multimarca.



Dentro del segmento multimarca, es la empresa líder en moda preppy y cuenta con una cartera de 300 clientes a nivel nacional. Actualmente ha comenzado con la internacionalización en este canal, donde tiene una red comercial en Portugal y un distribuidor en Andorra, Argelia y Puerto Rico. Además, la marca tiene planes de ingresar al mercado italiano, de América del Norte y de Oriente Medio para el próximo año.



La empresa siguiendo su forma de expansión, ha crecido como una mancha de aceite y ha comenzado también a trabajar con canales de zapatería.



Por otro lado, a pesar de su corta edad, la marca ya cuenta con dos licencias, Primor y Soloptical. Con Primor, la firma sacará su tercera fragancia para las próximas Navidades y junto con Soloptical, ha ampliado su oferta de gafas, añadiendo gafas graduadas a su línea existente de sol.



Harper & Neyer a diferencia de sus competidores, es una empresa que no tiene detrás inversores ni bancos y esto se debe a que es rentable. Esta independencia le permite garantizar la calidad y no enfocarse solo en la cantidad.



La marca comenzó a experimentar un gran impulso después de la pandemia de COVID-19, periodo en el que su fundador Nabil Salah supo reinventarse y en el que la empresa ganó confianza encontrando su verdadero propósito.



Harper & Neyer tiene como claim "Celebra quién eres", que hace referencia a sus valores y a que la marca acerca un estilo "pijo" bastante único, a todo tipo de personas sin importar los estereotipos.







