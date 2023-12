Homologar una furgoneta camper gracias a Foro Homologar

(Información remitida por la empresa firmante)

EMISOR: Homologar

Valencia, 4 de diciembre de 2023.- El proceso de homologar camper es sumamente necesario para conducir este tipo de vehículos por el país. Esto se debe a que las modificaciones, tanto estéticas como de rendimiento, deben pasar por la inspección técnica de vehículo para ser legalizadas.

Es una realidad que muchas personas desconocen ciertos aspectos relacionados con el proceso de homologación, es por ello que Foro Homologar es una empresa especializada en la homologación de vehículos que proporciona un servicio rápido y económico para la homologación de furgonetas camper, coches, motos o cualquier otro tipo de vehículo. Además del servicio de homologación de vehículos, en sus redes sociales ofrecen también contenidos para ayudar en la toma de decisiones de camperización de furgonetas.

Homologar camper online

Hoy en día, personas de todas las edades optan por viajar con furgonetas estilo camper para recorrer el país de forma libre. Para viajar con este tipo de furgonetas de forma legal, se deben realizar las debidas homologaciones, dependiendo de las modificaciones que se le han realizado a la furgo.

Esto se debe a que las furgonetas están hechas originalmente con un propósito, entonces, al hacer esas alteraciones, se deben reflejar en la ficha técnica y, así, evitar problemas con la ITV.

Para facilitar este proceso, Foro Homologar es una empresa de homologaciones para furgonetas, motocicletas, coches, 4x4, motos, camiones y todo tipo de vehículos. La propuesta de valor de Foro Homologar es el cliente, por ello trabajan día a día para ofrecer un servicio de la mayor calidad al mejor precio.

Como hay modificaciones que se deben homologar y otras que no, Foro Homologar proporciona una asesoría gratuita para revisar los elementos del coche, y realizar el proceso para circular sin problemas.

Cosas que se deben homologar en la camper

A modo de referencia, existen ciertos utensilios que se deben homologar porque, en primer lugar, si se tiene un accidente, el seguro no cubre estos elementos adicionales que no están registrados.

Ahora bien, una de las homologaciones principales que se deben realizar son las de la cama trasera, esto sin importar si es plegable o se puede colgar al techo. Esta lista también incluye las cocinas fijas, claraboyas, así como los techos elevables, ventanas laterales, depósitos de agua, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, calefacciones estacionarias, etc.

Aunque parece que son muchos elementos a homologar, existen otros que no es necesario presentarlos, tales como el aislamiento y panelado que no pase el 5 % del MOM, muebles que no estén anclados, garrafas, inversor, neveras de playa, cocinas y wc portátiles.

En todo caso, siempre se recomienda acudir a profesionales como Foro Homologar, quienes se encargan de proporcionar toda la información relacionada con los elementos específicos que se han modificado en la furgo.

