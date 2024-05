iCommunity y AmyPro Solutions unen fuerzas para acercar la tecnología blockchain a la gran empresa

(Información remitida por la empresa firmante)

iCommunity y AmyPro Solutions han anunciado una alianza estratégica destinada a transformar el acceso a la tecnología blockchain para todo tipo de empresas. Esta colaboración se enfoca en integrar las avanzadas soluciones de iCommunity en los servicios de AmyPro Solutions, facilitando la trazabilidad de documentos, la integridad de datos y la firma electrónica sin necesidad de certificados digitales

Madrid, 23 de mayo de 2024.- AmyPro Solutions es una destacada consultora española con más de 20 años de experiencia que guía a las organizaciones a través del proceso de transformación digital, utilizando estrategias y soluciones líderes en la gestión de contenido y la robotización de procesos en entornos SAP. Amypro ofrece soluciones ECM (Enterprise Content Manager) para entornos SAP y no SAP a nivel internacional y está especializada en la automatización de procesos financieros y facturación electrónica, así como en Intelligent Content Automation (IA-RPA) para mejorar los procesos de negocio. Como consultora ECM de referencia, su misión es maximizar el valor de la información empresarial con soluciones vanguardistas, impulsando la eficiencia operativa, la colaboración y la toma de decisiones informadas.



iCommunity: potenciando la seguridad y trazabilidad de datos

La integración de las soluciones Blockchain de iCommunity en las que proporciona AmyPro Solutions aporta un valor añadido significativo. iCommunity, a través de su plataforma iBS (Blockchain-as-a-Service), ofrece tecnologías avanzadas para mejorar la trazabilidad de documentos y la integridad de datos. Con iBS, las empresas pueden asegurar que sus documentos y transacciones se registren de manera inmutable y transparente, eliminando el riesgo de manipulación y aumentando la confianza en sus procesos. Esto es de especial importancia no solo para la seguridad interna de las empresas, sino también para el cumplimiento normativo y legal en diferentes ámbitos, como pueden ser el fiscal (Ley Antifraude, por ejemplo), el laboral o el de la protección de datos personales (eIDAS o RGPD).



Además, la nueva solución Certyfirma de iCommunity permite la implementación de firmas electrónicas de documentos sin la necesidad de certificados digitales, simplificando así el proceso de firma y verificación de documentos (especialmente en dispositivos móviles). Esta herramienta no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también garantiza un alto nivel de seguridad y cumplimiento normativo, crucial para las PYMES que buscan mantener la competitividad y la seguridad de sus datos en un mercado cada vez más digitalizado.



Una propuesta de valor diferencial

La colaboración entre iCommunity y AmyPro Solutions abre nuevas oportunidades para ambas empresas, obteniendo diferenciación en sus sectores. Para iCommunity, este acuerdo representa una expansión significativa, al acceder a la amplia base de clientes y partners de AmyPro y beneficiarse de su reputación y alcance en el sector. Esta integración permite a iCommunity ofrecer sus soluciones a un público más amplio, demostrando la aplicabilidad y los beneficios de la tecnología blockchain en contextos empresariales variados y con diferentes escalas.



Por otro lado, AmyPro Solutions fortalece su propuesta de valor y ventaja competitiva al incorporar tecnologías innovadoras como blockchain que mejoran la seguridad y la transparencia de sus operaciones. Gracias a la incorporación de blockchain en sus soluciones, AmyPro abre puertas a nuevos mercados interesados en los beneficios de esta tecnología. Esta alianza no solo enriquece su portafolio de productos, sino que también reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de sus servicios.







