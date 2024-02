inbestMe bate récords en 2023

(Información remitida por la empresa firmante)

El Robo Advisor cerró el año con un volumen de patrimonio bajo gestión de 166 M€, lo que supone un crecimiento del 94%

BARCELONA, 22 de febrero de 2024.- InbestMe ha cerrado un año de récords. Sus carteras han alcanzado rentabilidades excepcionales en el 2023, que oscilan desde 5,6% (perfil 1/10) hasta 14,7% (perfil 10/10), que en dólares ha sido del 16,5%. La modalidad de fondos indexados sostenibles lideró la rentabilidad de sus carteras, con un promedio de 11,4% frente a 10,6% de las carteras estándar.



Por otro lado, el comité de inversión de inbestMe prioriza la atención de sus clientes a largo plazo y destaca que la rentabilidad acumulada de sus carteras de fondos indexados estándar desde el 2015 es casi 40 puntos porcentuales más alta que el promedio ponderado de los fondos de inversión tradicionales, según Inverco: 52,4% frente a 13%.



Su rentabilidad anualizada promedio también se revela muy favorecedora para la compañía, con un 4,6%, es decir, 3,5 puntos porcentuales mayor que la del promedio de fondos en España, según Inverco. En el caso de las carteras de planes de pensiones, la diferencia también es significativa: 4,5% de inbestMe frente a 2,7% del promedio de planes tradicionales. La larga historia de las carteras indexadas ISR, donde inbestMe fue pionera en el 2018, muestra que la modalidad ISR puede ser igual de rentable.



Por otro lado, hace un año volvió a ser pionera con el lanzamiento de la Cartera Ahorro, formada por fondos monetarios, cuya TIR (tasa interna de retorno o rendimiento anualizado) variable esperada y neta de costes se ha situado en 3,60%. Compite así con ventaja respecto a los depósitos bancarios tradicionales que, según el Banco de España, sólo ofrecen un 0,59% de interés promedio, siendo, por tanto, 6,1 veces superior el ofrecido por inbestMe. A diferencia de estos, la Cartera Ahorro de inbestMe no tiene plazos de permanencia, por lo que el cliente puede disponer de su dinero sin penalizaciones siempre que lo necesite y es muy óptima fiscalmente, al beneficiarse del diferimiento fiscal y de la traspasabilidad de los fondos de inversión en España. Durante el 2023, inbestMe también relanzó y amplió su oferta de carteras de bonos (perfil 0) lanzando la versión ISR y bonos verdes, ya que la renta fija es ahora mismo un activo mucho más atractivo que en el pasado.



2023 supuso también un impulso muy significativo para el volumen de patrimonio bajo gestión de inbestMe, que se disparó un 94%, hasta superar 166 millones de euros. Si la tendencia de crecimiento se mantiene, la compañía prevé duplicar esta cifra también en 2024. El robo advisor se consolida, además, como el de mayor personalización, con una oferta que incluye fondos indexados, monetarios, ETFs y planes de pensiones con hasta un centenar de carteras, según modalidad de inversión (estándar, ISR o value) y divisas. Pionero y líder en inversión indexada sostenible (ISR), representa ya más del 70% de su oferta.



El CEO de la compañía, Jordi Mercader, destaca: "2023 ha sido un año de consolidación de inbestMe como el Robo Advisor que ofrece más personalización de sus carteras, no sólo por su amplia oferta, sino también por la posibilidad de combinar múltiples cuentas para que un cliente puede planificar toda su vida financiera, con el fin de conseguir diferentes objetivos, desde optimizar sus ahorros de corto plazo o crear su fondo de emergencia hasta la jubilación".



InbestMe es una Agencia de Valores autorizada por la CNMV y opera como gestor automatizado de carteras de inversión basadas en ETFs, fondos indexados cotizados y fondos monetarios, los más eficientes del mercado. Se trata de un revolucionario modelo de Inversión Inteligente pionero en España, altamente eficiente, que maximiza la diversificación y personalización, y que opera con total transparencia e independencia.







