Insurama elegida una de las Top Ten Fintech 2022 en el XV Congreso ECOFIN

(Información remitida por la empresa firmante)

La propuesta de valor disruptiva y digital de la insurtech, especializada en la protección integral del home nesting, es lo que le ha valido este reconocimiento. El selecto TopTen FinTech 2022 reconoce propuestas transformadoras como la de insurama que impulsan la transformación digital en el sector asegurador y financiero

Las nuevas empresas insurtech del sector seguros, se diferencian en su capacidad tecnológica, su orientación al cliente y al distribuidor. Los tiempos han cambiado, cada vez son más los retos y las exigencias a las que se deben hacer frente. Estar al día en lo que sucede en el entorno y las nuevas necesidades de los nuevos clientes, es fundamental para seguir creciendo.



En esta nueva realidad, insurama trabaja de forma flexible. Se adapta, no solo a las demandas de los nuevos consumidores también a su modo de vida. La compañía ofrece seguros digitales, sencillos de contratar, con coberturas disruptivas y sin letra pequeña. El cliente no se debe preocupar por nada, la gestión queda en manos de la insurtech.



Insurama protege todo el ecosistema del hogar. El "home nesting" es una tendencia que ha venido para quedarse. Es decir, los usuarios pasan más tiempo en casa de lo que hacían antes de la pandemia. En este nuevo escenario, insurama cubre lo que más importa: los dispositivos tecnológicos, que ahora son herramientas de trabajo y de ocio. La insurtech también protege los 'nuevos' medios de transporte, que son, fundamentalmente, patinetes eléctricos.



Reconocimiento para insurama

La propuesta de valor diferencial de insurama le ha valido para ser seleccionada como una de las Top Ten Fintech 2022 en el XV Congreso ECOFIN. Este encuentro, al que acudieron emprendedores y directivos de las empresas más destacadas del país, sirvió para proponer soluciones a la crisis económica y dar puntos de vista sobre lo que sucederá en 2023.



La crisis provocada por la pandemia y la inflación son los principales desafíos que debe afrontar el sector asegurador. Las empresas necesitan mejorar sus resultados en 2023 para afrontar con garantías esta nueva realidad y completar su transformación digital.



Guillermo Jiménez, director general de AXIS (ICO), fue el encargado de entregar la distinción a Antonio García-Lozano, CEO de insurama. El congreso reconoce propuestas disruptivas y estables que impulsan la transformación digital en el sector asegurador y en el financiero.



Además de insurama, fueron reconocidas las siguientes empresas:



• Arcopay.



• Finizens.



• Housers.



• Imagin.



• Lea Bank.



• Nomo.



• October.



• Revolut.



• Starpay.



Además del reconocimiento, insurama tuvo presencia activa en un panel en el que se abordó la situación de la digitalización del sector asegurador. Antonio García-Lozano, CEO de la empresa, quiso destacar que esta también es importante a nivel interno. Subrayó que es "fundamental en la integración con los socios que tengas", dado que las aseguradoras ya no trabajan en soledad y ahora colaboran con múltiples proveedores y distribuidores.



Valor diferencial

Insurama destaca por su la capacidad de proteger todos los dispositivos en una única póliza. Daños accidentales, robo y hurto son la modalidad más completa. Su precio se ajusta al número de terminales que se contraten y no tiene franquicia al usarlo. Además, es una póliza personalizable, en el que las entidades y particulares pueden seleccionar solo aquellas coberturas que desean incluir. Es posible agregar y quitar todo el parque de dispositivos tecnológicos de manera muy sencilla.



No solo tiene coberturas únicas, sino que insurama ofrece una experiencia digital, innovadora y personalizada que garantiza un servicio de calidad. Protege lo más importante de la forma más sencilla. Cumplir las expectativas de un cliente nativo digital con soluciones orientadas a él, es una de las metas de la insurtech.



Sobre Insurama

Insurama es una empresa especializada en la aseguración de dispositivos electrónicos creada en el año 2018 y perteneciente al Grupo Nervo, compañía gallega con más de 25 años de experiencia impulsando proyectos de innovación.



Insurama es una insurtech cuya pasión es desarrollar soluciones diferenciales y disruptivas que cumplan las expectativas de un nuevo cliente nativo digital. Está dirigida a la distribución online end-to-end de seguros, enfocando su gestión de servicios a las necesidades del cliente.



En 2022, insurama ha seguido evolucionando con rapidez, desarrollando su catálogo de productos y abriendo líneas de negocio gracias a una extensa red de socios que les ayudan a estar más cerca de los clientes de forma phygital: retailers, brokers, banca y e-commerce.



Sus seguros ya han resultado altamente atractivos para un creciente número de clientes, como K-tuin, Santander, Xiaomi, Aliexpress, La Casa de las Carcasas, MacStore, iStore, etc. Su sólida red de colaboradores se apoya en socios de la envergadura de Helvetia, GNP Seguros, Axa o Divina Pastora. Con su presencia internacional en Italia, Portugal y México, insurama se abre paso en el mundo de la mano de la innovación, ofreciendo una fórmula única a sus clientes.







Contacto

Nombre contacto: Claudia Iturbe Scala

Descripción contacto: Claudia Iturbe Scala

Teléfono de contacto: 661 18 40 99