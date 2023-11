Integra Tecnología gana el premio Partner Innovador del año por IBM

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 16 de noviembre de 2023.

El galardón fue entregado durante la celebración del IBM Ecosystem Summit en Madrid, momento en el que se reconoce el desempeño de los partners de IBM a lo largo del año

Integra Tecnología ha sido galardonada como Partner Innovador del año durante la celebración del IBM Ecosystem Summit 2023 que tuvo lugar ayer en Madrid. Con este premio IBM distingue la capacidad de Integra para desarrollar productos y servicios innovadores y de alto valor añadido alrededor de la tecnología IBM.



Félix Gil, CEO de Integra Tecnología, afirmó tras recibir el premio de la mano de Horacio Morell, Presidente de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, y Raúl García, Ecosystem Leader de IBM España, Portugal, Grecia e Israel que "este premio es especialmente importante para nosotros porque nos distingue como el Partner más innovador de España, un reconocimiento que refleja muy bien nuestra Pasión por la Innovación, uno de nuestros lemas corporativos y que tratamos de reflejar en todos los proyectos". "Quiero felicitar, agradecer y motivar a seguir así a todo el Equipo Integra – prosiguió- que desarrolla esta pasión por la innovación todos los días en su trabajo, y que nos hacen merecedores de este reconocimiento".



El IBM Ecosystem Summit 2023, organizado por IBM, es el evento anual en el que la marca referente mundial en tecnología e innovación presenta los avances que ha hecho en el último año, la evolución tecnológica de la empresa y las novedades para el ecosistema de partners. "Es fundamental apoyar y desarrollar las capacidades de nuestro ecosistema para poder seguir creciendo en todas las regiones y llegar a nuevos clientes. Para ello, no solo hemos reforzado nuestra apuesta por simplificar la gestión de negocio de nuestros partners con IBM, sino que hemos reafirmado nuestra apuesta por su formación y hemos puesto a su disposición todas las novedades de nuestro porfolio, con especial foco en soluciones de IA como nuestra plataforma de IA Generativa watsonx." destacó Raúl García, Ecosystem Leader, IBM España, Portugal, Grecia e Israel.



El premio obtenido por Integra Tecnología supone un reconocimiento destacado en el ámbito de la innovación y la excelencia en el sector. Este galardón no solo valida el compromiso constante de la empresa con la vanguardia tecnológica, sino que también refleja su capacidad para desarrollar soluciones creativas y eficientes, así como para adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Esta distinción consolida la posición de Integra como un referente en la transformación y en la excelencia tecnológica y reconoce su expertise y apuesta decidida por la Inteligencia Artificial como una palanca fundamental. A través de soluciones como watsonx de IBM, la compañía está impulsando el crecimiento e innovación de sus clientes, ofreciéndoles una propuesta de valor transversal (consultoría, formación, marketing, comunicación, etc.) para llevarles más allá de la tecnología.



Este galardón se suma a otros reconocimientos obtenidos en los últimos años por Integra, entre los que se encuentran el premio a la mejor Empresa Familiar de Aragón, Mejor Partner Pledge Sostenibilidad de Microsoft, Partner del Año en Data e IA por IBM, Empresa del Año por la Sociedad de la Información en Aragón, Excelencia en Marketing Digital por IBM o Mejor Partner Pyme Microsoft, entre otros.







