La Inteligencia Artificial impulsa nuevos retos en el sector del producto digital

(Información remitida por la empresa firmante)

La quinta edición de La Product Conf 2024, el evento anual de producto digital más importante de España, ha reunido a más de 500 profesionales y expertos para analizar la situación actual del sector

Madrid, 24 de mayo de 2024.- Thiga, empresa líder en consultoría y desarrollo de productos digitales, ha celebrado la quinta edición de La Product Conf Madrid, el evento anual de producto digital más importante de España con la participación presencial de más de 500 profesionales y expertos de renombre nacional e internacional, procedentes de España, Estados Unidos, Alemania, Londres, Suiza, Israel, Singapur, Noruega o Italia



Durante la jornada se ofreció una completa visión de la situación actual del sector, tanto a nivel nacional como internacional además de las tendencias e innovaciones relevantes para los profesionales del Product Management, Product Design, Inteligencia Artificial, Productivización de servicios y Ciberseguridad.



En el evento participaron prestigiosos ponentes como Tomàs Roy, Director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, Oji Udezue, experto en IA y ex- CPO en Typeform, former en Calendly, Leah Tharin, advisor en varias tecnológicas (Notion Capital, NorthOne, Paddle...) como Chief Product and Growth Officer, Juan Carlos Garcés, Head of Product de Inditex, Irene Bernal, Telco Services Design & Strategy Director at Telefónica Open Gateway, David Ruiz, VP de Diseño de PayFit o Chema Alonso, Chief Digital Officer de Telefónica, entre otros.



La jornada arrancó con unas palabras de Diego Chico de Guzmán, Managing Director de Thiga España: "Un año más, La Product Conf ha sido una fuente de conocimiento, inspiración y colaboración para los profesionales de producto en España. La asistencia ha crecido exponencialmente y se ha diversificado, incluyendo Product Managers, Product Designers, CEOs, CTOs, CMOs, CPOs, Product Marketing Managers, Developers e Ingenieros de datos. Todos comparten el objetivo de aportar mayor valor e impacto a sus productos, reflejando el crecimiento y la madurez del Product Management en nuestro país".



Además, Chico de Guzmán destacó la importancia de la Inteligencia Artificial, un aliado poderoso en la forma de gestionar y enseñar los productos digitales. "La IA está redefiniendo el juego para los profesionales de producto en España y en todo el mundo. Debemos mantenernos ágiles, adaptarnos a estos cambios y aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrece. Sigamos colaborando, aprendiendo unos de otros y construyendo un futuro donde la IA y la gestión de productos trabajen juntas para crear productos que impacten positivamente en la vida de las personas".



A continuación, Oji Udezue, experto en IA y ex-CPO en Typeform y Calendly, destacó los cambios que traerá la inteligencia artificial. Señaló que los trabajos cambiarán, se necesitará aprender nuevas habilidades y adoptar completamente la nueva tecnología para tener éxito. También mencionó que el coste de crear productos disminuirá, haciéndolos más accesibles y provocando un impacto significativo en la economía. Además, enfatizó la necesidad de desarrollar nuevas métricas para adaptarse a las demandas futuras.



Tomàs Roy, Director de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña, explicó cómo en la Administración pública y en el entorno de ciberseguridad, han apostado por la 'productización' de los servicios como una estrategia para aportar más valor, hacer las cosas de manera diferente y poder escalar, debido al gran aumento en la incidencia y los ámbitos que deben proteger. Roy subrayó que esta estrategia también ha proporcionado una cultura empresarial distinta y una organización más enfocada en la conexión y en comprender cuáles son los problemas que quieren resolver.



En opinión de David Ruiz, VP de Diseño de PayFit: "es crucial comprender y adaptarse a las diferencias entre los modelos de negocio (BTB, BTC, BTG) al diseñar productos. Es necesario centrarse en eliminar sesgos, abordar la gestión del cambio y priorizar la entrega de experiencias agradables, funcionales y accesibles. Reconozco la necesidad de equilibrar la simplicidad contextualizada y valoro la importancia de la accesibilidad para todos los usuarios. En resumen, destacó la convergencia hacia la entrega de experiencias significativas, sin importar el modelo de negocio".



Para Juan Carlos Garcés, Head of Product de Inditex: "Existe una gran oportunidad para nosotros, como Product Managers, de influir en nuestros clientes y en las métricas de nuestras empresas al centrarnos en los servicios. A menudo, nos vemos limitados por las opiniones de los usuarios, especialmente cuando estos no son expertos en la materia. La oportunidad radica en poder abordar funcionalidades que no son evidentes para los consumidores, como la velocidad, la robustez y la resiliencia, que son aspectos cruciales, pero a menudo pasan desapercibidos. La evolución en la estrategia de producto nos lleva a crear plataformas y ecosistemas que no solo se centran en las necesidades visibles de los clientes, sino también en aquellas que no lo son tanto".



Para Leah Tharin, asesora en diversas empresas tecnológicas (Notion Capital, NorthOne, Paddle...) "hoy es más fácil que nunca crear productos digitales. Esto significa que tenemos que encontrar la manera de hacer que los productos sean más fáciles de probar para que puedan venderse por sí mismos, pero también que funcionen mejor en colaboración con los equipos de ventas. La clave está en que los equipos de ventas puedan basar sus decisiones en información concreta y cuantificable para mejorar la eficacia de los productos".



Para concluir el evento, Hugo Geissman, CEO de Thiga, compartió una reflexión sobre el modelo que tenemos en mente para la gestión de productos que "a menudo nos hace mirar hacia Estados Unidos y admirar cómo operan sus empresas digitales y tecnológicas. A veces, nuestra reacción es sentirnos un poco avergonzados y compararnos con Silicon Valley. Sin embargo, debemos estar orgullosos de lo que hacemos aquí, de lo que estamos logrando".







Contacto

Nombre contacto: Veronica de la Fuente

Descripción contacto: Wedesign Comunicación y RRPP

Teléfono de contacto: 654156786