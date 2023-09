INTILION equipa All Electric Society Park con sistemas de almacenamiento de electricidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Alemania, 21 de septiembre de 2023.

El proveedor de almacenamiento de energía INTILION ha integrado los sistemas de almacenamiento a gran escala necesarios en el All Electric Society Park

A mediados de septiembre de 2023 se inauguró en Blomberg (Renania del Norte-Westfalia) el Parque de la Sociedad Totalmente Eléctrica de la empresa familiar Phoenix Contact, activa en todo el mundo. El parque muestra el futuro sistema energético en una sociedad electrificada. Como uno de los principales proveedores de soluciones de almacenamiento de energía modulares y escalables, INTILION ha integrado los sistemas de almacenamiento a gran escala necesarios en el All Electric Society Park.



El Dr. André Haubrock, CEO de INTILION, afirma: "El All Electric Society Park es una gran oportunidad para experimentar las soluciones técnicas de la transición energética de forma clara y comprensible. Con nuestros sistemas de almacenamiento en baterías, estamos haciendo una contribución muy importante a ello. En particular, sirven para optimizar el autoconsumo y la gestión de picos de carga. Ambas son aplicaciones importantes para utilizar eficientemente la volátil electricidad producida a partir de energías renovables y aumentar así la cuota de energía verde en el mix eléctrico".



El All Electric Society Park demuestra vívidamente cómo se genera, convierte, almacena, distribuye y utiliza eficientemente la energía renovable. INTILION instaló el sistema de almacenamiento a gran escala scalecube, con una capacidad total de 1,2 MWh, por encargo de Phoenix Contact. Las unidades de almacenamiento de iones de litio se encuentran en un contenedor de 22 pies que se colocó al aire libre. Las unidades de almacenamiento INTILION se utilizan para almacenar electricidad renovable generada por el sol y el viento y ponerla a disposición para su uso posterior. En el All Electric Society Park se muestran ejemplos concretos del uso eficiente de la energía para las estaciones de carga eléctrica, los edificios y las aplicaciones en el propio parque.



Sobre INTILION Aktiengesellschaft

INTILION Aktiengesellschaft ("INTILION") es un proveedor de soluciones de almacenamiento de energía (ESS) innovadoras, modulares y escalables. Su cartera de productos y servicios es especialmente adecuada para su uso en infraestructuras críticas y relevantes para el sistema, como redes comerciales, industriales y eléctricas. Las capacidades de almacenamiento de los productos ESS inteligentes basados en iones de litio de la empresa oscilan entre 70 kWh y 100 MWh. Con su gama de soluciones y servicios, INTILION es un precursor en el camino hacia un sector energético descarbonizado, flexible y digital, que permita la transición hacia un uso de la energía neutro para el clima, renovable y limpio. Entre los clientes de INTILION figuran empresas de servicios públicos y distribuidores de energía locales, regionales e internacionales, así como distribuidores de sistemas y contratistas de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) en Europa. INTILION tiene su sede en Paderborn (Alemania) y pertenece al grupo familiar HOPPECKE, con más de 95 años de experiencia y excelencia en ingeniería de baterías. Es posible obtener más información visitando https://intilion.com







