KEE SAFETY instala sus sistemas de protección anticaídas en la fábrica de Holcim en Carboneras (Almería)

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de septiembre de 2023.

Holcim, líder mundial en el diseño y fabricación de materiales y soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción, ha confiado en el proveedor internacional de productos, servicios y formación de protección anticaídas, KEE SAFETY, para la instalación de sistemas anticaídas en la fábrica de Carboneras en Almería

"La salud y la seguridad de los trabajadores es prioritaria para Holcim, por delante de cualquier otra cuestión del negocio en todas y cada una de las áreas de actividad", reconoce Paloma Muñoz-Calero, responsable de Salud y Seguridad de Holcim España. "En Holcim, la seguridad es un valor y todas las acciones están dirigidas, no sólo a prevenir accidentes, si no al desarrollo de negocio con el objetivo de cero daños".



Desde este férreo compromiso con la seguridad, Holcim ha apostado por KEE SAFETY como garante de la protección anticaídas en las escaleras en la fábrica de Carboneras (Almería), una de las más importantes de España en cuanto a volumen de producción de clínker (principal componente del cemento) y donde desarrollan su trabajo diario alrededor de un centenar de trabajadores.



Así, KEE SAFETY ha provisto e instalado decenas de sus puertas de seguridad Kee Gate ® destinadas a proteger a los trabajadores de caídas a través de las escaleras de gato presentes en las instalaciones. Y es que las caídas son unos de los principales motivos de accidentes laborales en España, donde solo en el año 2021 se registraron un total de 78 accidentes mortales por caídas en altura, según la Estadística de Accidentes de Trabajo (EAT) del Ministerio de Trabajo y Economía Social, muchas de ellas desde escaleras de diversos tipos.



"Las puertas batientes Kee Gate ® son la solución de seguridad perfecta para bloquear los posibles riesgos asociados a las caídas por los huecos de estas escaleras de gato", afirma Stefano Montaldo, director de Desarrollo de Negocio de Kee Safety Ltd. en España y coordinador del proyecto. Con su sistema de cierre automático, Kee Gate ® proporciona protección adicional a las personas que trabajan en cualquier nivel. Se trata además de una solución totalmente ajustable, que puede acomodar aberturas de hasta un metro, además de reversible (las bisagras pueden estar tanto del lado derecho como del izquierdo), lo que facilita aún más su instalación.



"Por supuesto", continúa Montaldo, "Kee Gate ® se ajusta a la normativa vigente, cumpliendo los requisitos de la UNE-EN ISO 14122 sobre ‘Medios de acceso permanente a máquinas e instalaciones industriales’, cuyo objetivo es la prevención de caídas a distintos niveles". Además, continúa, "el modelo específico adquirido por Holcim garantiza un funcionamiento continuo incluso en entornos corrosivos, asegurado a partir de una prueba de niebla salina de resistencia a la corrosión llevada a cabo durante 672 horas".



Con una experiencia de más de 80 años en la fabricación de componentes para la construcción de barreras de seguridad, operando actualmente en más de 60 países (entre ellos, España, Reino Unido, Alemania, Canadá, China, Emiratos Árabes, Estados Unidos, Francia, etc.), el objetivo declarado de Kee Safety, desde su fundación en el año 1934, no es otro que salvar vidas, separando a las personas de los peligros.



Kee Safety Ltd. dispone asimismo de un cualificado servicio de consultoría, con competencia para certificar cualquier equipo de protección anticaídas ya instalado y garantizar que el proceso ha sido llevado a cabo según las especificaciones del fabricante; un servicio de análisis de riesgos, capaz de evaluar de forma exhaustiva las áreas más relevantes que conlleven un peligro para los trabajadores en el lugar de trabajo; y un servicio de inspección, que comprobará de forma periódica que la seguridad del equipo empleado continúa cumpliendo la normativa vigente.



*******************



Kee Safety Ltd. es líder mundial en soluciones de seguridad inteligentes, suministrando componentes innovadores y sistemas personalizados para barandillas, barreras, protección de bordes de tejados, prevención de caídas y equipos de acceso seguro.



Desde 1934, sus sistemas han ayudado a salvar innumerables vidas. Expertos en seguridad laboral, Kee Safety Ltd. trabaja cada día por establecer los estándares de la industria, además de colaborar con múltiples comités de normas de seguridad mundiales y proyectos de investigación destinados a la mejora continua y al descubrimiento constante de nuevas formas de hacer que el trabajo en altura sea aún más seguro. Más información: www.keesafety.es.







