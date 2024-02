Mail Boxes Etc. colabora en la Campaña 'Comparte y Recicla' con 31.563 kilos de juguetes recolectados

(Información remitida por la empresa firmante)

En un acto de solidaridad y conciencia ambiental, un año más Mail Boxes Etc. se ha unido a la campaña "Comparte y Recicla", organizada por la Fundación Crecer Jugando recolectando una cifra récord de 31.563 kilos de juguetes. Este hito no solo refleja el compromiso social y ecológico de Mail Boxes Etc., sino que también marca un antes y un después en iniciativas de gran escala en el país, demostrando que la responsabilidad empresarial puede dejar una huella perdurable en el tejido social de España

Barcelona, 7 de febrero de 2024.- Mail Boxes Etc. continúa reafirmando su compromiso con la responsabilidad y sostenibilidad corporativa. Su participación en Comparte y Recicla no solo ha impulsado el éxito de la iniciativa, sino que también ha fortalecido su conexión con la comunidad. Esta colaboración demuestra que el compromiso empresarial puede tener un impacto directo, transformando las acciones en resultados concretos para un futuro más sostenible y solidario.



En la edición de 2023 de Comparte y Recicla, Mail Boxes Etc. ha demostrado ser un actor clave en el fortalecimiento de esta iniciativa solidaria. Su participación no se limitó a la logística; la empresa asumió un rol activo en la promoción de la campaña, involucrando a comunidades locales y sensibilizando sobre la importancia de la reutilización y el reciclaje de juguetes.



Con un enfoque estratégico y un compromiso firme, Mail Boxes Etc. transformó sus centros en España en más que puntos de recolección: se convirtieron en centros de conciencia ambiental y solidaridad.



La empresa no solo facilitó la recolección y el transporte de 31.563 kilos de juguetes, sino que también se involucró activamente en la sensibilización sobre la importancia de compartir y cuidar el planeta al recolectar un total de 10.055 kilos de juguetes electrónicos. Esto supondría un equivalente de 26 toneladas de CO2, lo que equivale a la absorción de 0.52 hectáreas de pinos en un año.



Esta iniciativa ha contribuido a crear un fuerte sentido de comunidad y responsabilidad compartida. Al fomentar la participación de las familias en la donación de juguetes, Mail Boxes Etc. ha ayudado a inculcar valores de solidaridad y sostenibilidad en la sociedad.



La campaña de este año no solo ha sido un éxito en términos de cantidad, con la recolección récord de 164.817 kilos de juguetes, sino que también ha marcado un hito en calidad y alcance. La reducción en la cantidad de juguetes reciclados y el aumento en la reutilización resaltan un cambio en la conciencia ambiental de la sociedad, impulsado en parte por la visión y las acciones de Mail Boxes Etc.



La notable participación de Mail Boxes Etc. en Comparte y Recicla ha demostrado cómo una empresa puede ser un agente de cambio positivo en su comunidad. La campaña de este año no solo ha beneficiado a miles de niños y niñas en España, sino que también ha fortalecido el tejido social y promovido prácticas sostenibles.



En el panorama actual de empresas comprometidas con la responsabilidad social, Mail Boxes Etc. emerge como un ejemplo destacado, no solo en el ámbito de los envíos y los servicios empresariales, sino también en su participación activa en este tipo de iniciativas comunitarias. Esta implicación va más allá de un gesto puntual; es una extensión de su filosofía #PeoplePossible, una visión que pone a las personas y sus necesidades en el centro de todas sus acciones.



Emisor: Mail Boxes Etc.

Contacto

Nombre contacto: Dalila García

Descripción contacto: Retail Network Development & Marketing Director

Teléfono de contacto: 933 624 730