Moderna repasa sus progresos medioambientales, sociales y de gobernanza en su segundo evento para inversores

Cambridge, 7 de diciembre de 2023.

La estrategia ESG de la empresa demuestra sus esfuerzos por promover la salud mundial y la sostenibilidad medioambiental, así como sus compromisos con los empleados y las comunidades

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA) ofrecerá hoy una actualización de su estrategia medioambiental, social y de gobierno corporativo (ESG) en su segundo evento para inversores ESG. A partir de su Día ESG inaugural en noviembre de 2022, la empresa destacará el progreso del año en su viaje ESG y el trabajo futuro para tener un mayor impacto en la salud mundial y proteger el medio ambiente.



"Nuestra plataforma científica de ARNm ha beneficiado a pacientes de todo el mundo y ello conlleva una gran responsabilidad, ya que la ciencia por sí sola no resolverá los mayores retos sanitarios del mundo", declaró Stéphane Bancel, Consejero Delegado de Moderna. "Estamos comprometidos a ir más allá del poder de nuestra tecnología, abordando las disparidades sanitarias persistentes, comprometiéndonos con nuestras comunidades y reconociendo que la salud humana y la salud planetaria están estrechamente vinculadas. Esperamos construir sobre nuestro sustancial progreso ESG para convertirnos en la mejor versión de Moderna".



La estrategia ESG de Moderna se articula en torno a cinco áreas:



• Medicamentos para los pacientes: Moderna está aprovechando su plataforma para muchos medicamentos, desde vacunas para proteger a cientos de millones de personas de virus comunes para los que hoy no hay vacunas disponibles, hasta varias terapias para enfermedades raras con enormes oportunidades de impacto. Dentro de sus ensayos clínicos, Moderna cree que es posible y necesario un enfoque comprometido para ofrecer una accesibilidad igualitaria a la atención sanitaria. La empresa también se ha comprometido a utilizar su plataforma para ayudar a responder rápidamente a las mayores amenazas para la salud pública, con una cartera de programas prioritarios relevantes para la respuesta a brotes y la preparación ante pandemias. Moderna lleva mucho tiempo dando prioridad a las colaboraciones estratégicas en beneficio de la salud mundial, incluida su asociación con The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), y el programa mRNA Access de Moderna, un esfuerzo de colaboración que permite a investigadores de todo el mundo utilizar la tecnología de ARNm de Moderna.



• Medio ambiente: Moderna avanza en su camino hacia las emisiones netas de carbono cero (Ámbitos 1 y 2) para 2030. La empresa ha avanzado en su programa general de sostenibilidad medioambiental, entre otras cosas mediante la aplicación de su estrategia de sostenibilidad, la mejora de la divulgación de sus indicadores clave de rendimiento, la presentación de su primer cuestionario CDP sobre cambio climático y el inicio de un análisis de riesgos y escenarios climáticos. Estos esfuerzos respaldan las expectativas de las partes interesadas internas y externas en cuanto a operaciones sostenibles y la adaptación de Moderna a una economía con bajas emisiones de carbono.



• Empleados y cultura: Moderna se clasifica sistemáticamente como uno de los mejores empleadores y obtiene puntuaciones superiores a las de referencia en compromiso, cultura y pertenencia. Moderna sigue fomentando una cultura en la que cada empleado puede contribuir significativamente a la misión de la empresa, un esfuerzo que sirve para atraer y retener a los mejores talentos. Al vivir cada día los valores y la mentalidad de la empresa, el equipo de Moderna no sólo hace avanzar la ciencia del ARNm, sino que también construye una organización que se preocupa profundamente por los pacientes, los empleados, el medio ambiente y la comunidad.



• Comunidad: Moderna se compromete a tener un impacto positivo en las comunidades de todo el mundo. Los empleados de Moderna siguen siendo un ejemplo de la misión de la empresa, y casi dos de cada tres empleados participan en actividades de voluntariado o contribuyen como parte del nuevo programa de contribuciones de los empleados de Moderna. La Moderna Charitable Foundation sigue prestando apoyo financiero a organizaciones y causas que promueven la salud pública, fomentan la educación científica y abogan por la pertenencia, la inclusión y la diversidad.



• Gobernanza y ética: Moderna da prioridad a la rendición de cuentas y la transparencia en torno a sus esfuerzos ESG, incluso a través de la publicación de su segundo informe anual ESG y el compromiso continuo de divulgar las métricas clave. Moderna ha iniciado una evaluación de materialidad ASG, que incluye amplias encuestas a las partes interesadas, y también está aprovechando la IA para construir un análisis dinámico de los temas materiales.



"Cumplir nuestras ambiciones en materia de ESG es posible gracias a una cultura sólida que incorpora los valores de transparencia, responsabilidad y apropiación en todos los niveles de la organización", ha declarado Shannon Thyme Klinger, directora jurídica de Moderna, secretaria corporativa y presidenta de la Moderna Foundation. "La misma determinación que se pone en nuestra innovación se traslada a nuestro compromiso de influir positivamente en las comunidades en las que trabajamos y vivimos".



