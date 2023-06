La Moringa de Masinmune gana el premio al mejor suplemento de Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

España, 22 de junio de 2023.

En la actualidad, el estrés, el insomnio, la falta de actividad física y el déficit nutricional son algunos de los flagelos que aquejan a una gran porción de la población mundial, hecho que puede estar vinculado con la falta de nutrientes de los alimentos ultraprocesados. En este sentido, el consumo de vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes es fundamental para un correcto funcionamiento del sistema inmune, por lo que es imprescindible complementar la dieta con suplementos nutricionales que contengan dichos elementos. Para ello, Masinmune es una marca que ha desarrollado diferentes complementos alimenticios y extractos vegetales con propiedades terapéuticas, los cuales cuentan con ingredientes orgánicos de alta calidad, como el ajo negro, la espirulina, la chlorella, el reishi ganoderma y la moringa, entre otros.

¿Cuál es la historia y el propósito detrás de la marca "Masinmune"?

Somos una empresa familiar fundada por dos hermanos amantes de la vida saludable; Óscar y Miguel Ángel, luchadores y soñadores muy comprometidos para liderar este proyecto.

La raíz de Masinmune nace cuando Óscar venció una enfermedad crónica que incluso le impedía caminar. Seguidamente, empezó a formarse en naturopatía, medicina alternativa y nutrición. De este modo, fue conociendo de primera mano los beneficios y propiedades de las plantas medicinales y las vitaminas.

Nuestro principal propósito es ayudar a un gran número de personas y trabajar en lo que nos apasiona. Lo hacemos reforzando de forma natural sus defensas, corregimos el déficit nutricional y contribuimos a mejorar muchas enfermedades que limitan su calidad de vida.

¿Cuál es el enfoque de "Masinmune" en la fabricación de suplementos naturales? ¿Cuáles son los principios y valoresfundamentales que guían este proceso?

Nuestra idea es hacer llegar al consumidor final de forma rápida y sin intermediarios nuestros productos. Tendrá a su alcance suplementos dietéticos eficaces y extractos vegetales de alta concentración sin que repercuta en su bolsillo.

Todos los que prueban nuestros productos naturales vuelven a repetir, se identifican con nuestra filosofía de marca y con el alegre colorido de nuestros envases.

¿Cómo selecciona "Masinmune" los ingredientes naturales para asegurar su calidad y pureza? ¿Qué prácticas de cultivoorgánico se implementan en el proceso de su obtención?

Le damos mucha importancia a la cadena de trazabilidad. Lo hacemos teniendo contacto directo con los cultivadores. Las materias primas son sometidas a analíticas de microbiología y de ausencia de metales pesados en laboratorios externos.

Masinmune produce fórmulas únicas propias con doble certificado, 100 % orgánicas y aptas para veganos. No contienen gluten ni lactosa y, por supuesto, ningún organismo genéticamente modificado. También destacamos por no utilizar aditivos artificiales como el estearato de magnesio o el dióxido de silicio.

¿Cuál es la contribución más significativa de sus suplementos para la salud y el bienestar de las personas que lo consumen?

Con la pandemia nos dimos cuenta de que el sistema inmunológico de un gran porcentaje de la población mundial estaba debilitado y era más propensa a enfermar por cualquier infección vírica, incluso llegar a morir.

Por eso, muchas enfermedades que tenemos hoy en día comenzaron a manifestarse en mayor medida y surgió esta gran necesidad, tener otras alternativas para reforzar las defensas.

¿Qué aspectos específicos de la Moringa de "Masinmune" han contribuido a ganar el premio del suplemento natural europeodel año?

Disponemos de hoja en polvo de Moringa Oleifera en cápsulas vegetales. En la India, a la Moringa se la conoce como el “árbol de la vida” y se utilizaba para la prevención y mejora de 300 problemas de salud.

Nuestra fórmula natural contiene: 7 Minerales, 10 Vitaminas, 90 Nutrientes, 18 Aminoácidos, 46 Antioxidantes y un 25 % Proteína Vegetal.

La hoja de moringa es recolectada con un sistema de deshidratado solar pasivo a la sombra que nos permite mantener todas las propiedades fitoterapeuticas. En la comparativa con diferentes marcas que la comercializan en Europa, la organización del galardón "European Premium Nutritional Supplement" determinó que la Moringa de Masinmune destacaba por contener más clorofila y más concentración de fibra prebiótica.

También queremos mencionar un asunto no menos importante. Se trata de las posibles irregularidades que podrían estar cometiendo algunos productores españoles. Como el cultivo no es lo rentable que debiera por los altos costes (agua, fertilizantes, etc.), de ahí que sea común mezclar su cosecha con diferentes trazas de moringa de baja calidad importada de otros países, con el potencial riesgo de contener pesticidas.

¿Existen planes para seguir innovando y desarrollando nuevos productos o mejoras con base en la experiencia adquirida con este premio?

Ha sido una grata sorpresa ser los ganadores de la primera edición de este galardón con respecto a Europa. Este reconocimiento por hacer las cosas mejor nos impulsa para seguir trabajando con más ganas si cabe. También hemos demostrado que con pasión, ilusión y conocimiento podemos seguir creciendo en este competitivo sector.

Queremos dejar claro que no estamos inventando nada nuevo. Solo estamos mejorando los suplementos que ya existen en el mercado. Competimos en calidad dentro de un mercado en el que el 70 % los productos son de ingredientes de baja calidad y están disfrazados de “buenos” por un atractivo marketing.

Lo que pretendemos cada día es estar orgullosos de lo que producimos, porque nuestros suplementos naturales también los consumen nuestras familias y amigos.

