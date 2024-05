Nedgia (Grupo Naturgy) inicia un reverse flow para recibir producción de biometano de Waga Energy y PreZero

(Información remitida por la empresa firmante)

La instalación permitirá a la planta WAGABOX del depósito controlado de Can Mata (Barcelona) funcionar a pleno rendimiento e inyectar a la red hasta 70 GWh de gas renovable al año, equivalente al consumo de 14.000 hogares o 200 camiones

Barcelona, 16 de mayo de 2024.- Nedgia, distribuidora de gas del grupo Naturgy, ha puesto en marcha su primera instalación de reverse flow en el municipio de Capellades (Barcelona) para así lograr inyectar en la red todo el biometano producido por la unidad WAGABOX ubicada en el depósito controlado de Can Mata, en Els Hostalets de Pierola. Esta instalación de reverse flow (o flujo inverso) es fundamental para obtener el máximo potencial en la capacidad de inyección de biometano al permitir transportar el gas renovable desde la red de distribución hasta la red de transporte secundario.



El pasado 20 de junio de 2023, PreZero España, una de las principales compañías del sector medioambiental especializada en la prestación de servicios urbanos y el desarrollo de soluciones de economía circular, y Waga Energy, especialista en la producción de biometano a partir de gas de vertedero, pusieron en marcha una innovadora unidad de producción de biometano en el depósito controlado de Can Mata. Gracias a la tecnología WAGABOX, desarrollada y patentada por Waga Energy, esta instalación valoriza el biogás emitido por los residuos depositados en vertederos en forma de biometano, un gas de origen renovable con cualidades similares a las del gas natural fósil y que está llamado a jugar un papel crucial en la transición energética.



La unidad WAGABOX inyecta su producción de biometano en un ramal de la red de distribución de Nedgia gracias a una conexión de seis kilómetros financiada por Waga Energy en el marco de este proyecto. Hasta ahora, ese biometano era consumido en entornos locales. La tecnología reverse flow es crucial para aprovechar totalmente el potencial de producción de biometano, ya que permite el transporte y consumo del gas renovable, clave en el proceso de descarbonización, más allá del entorno local en los que es producido. De esta forma, la unidad WAGABOX puede funcionar ahora a pleno rendimiento durante todo el año. Se trata del primer reverse flow instalado en España por un operador de redes de distribución de gas.



La unidad WAGABOX de Can Mata puede producir hasta 70 GWh de biometano al año, lo que equivale permite ahorrar las emisiones de CO2 del consumo de unos 14.000 hogares locales o 200 autobuses. Esto representa evitar la emisión de unas 17.000 toneladas de eqCO2 al año.



Con una superficie de 78 hectáreas, Can Mata es uno de los mayores depósitos controlados de España. Gestionado por PreZero España, trata los residuos urbanos e industriales de Barcelona y sus alrededores. Con más de 22 millones de toneladas de residuos almacenados en los últimos 30 años, el centro produce casi 40 millones de metros cúbicos de biogás al año.



Raúl Suárez, CEO de Nedgia: "Nedgia, como líder en la operación de infraestructuras de gas en España, trabaja para garantizar el acceso al gas renovable al mayor número de consumidores a través de sus redes".



Vanessa Capel Arnau, directora de Tratamiento de Negocio Industrial de PreZero España: "Can Mata es una referencia internacional en la producción de biometano a partir de los residuos, que operamos desde hace más de tres décadas. La instalación, totalmente digitalizada, es capaz de transformar el biogás del depósito controlado en biometano para inyectarlo directamente a la red gasista y que pueda ser usado en hogares, industrias o vehículos, evitando emisiones de gases de efecto invernadero".



Baptiste Usquin, CEO de Waga Energy España: "Estamos encantados de poder contar con esta nueva infraestructura de gas. PreZero y Waga Energy podrán ahora inyectar en la red de Nedgia todo el biometano producido a partir de los residuos almacenados en el Depósito Controlado de Can Mata. Se trata de una nueva etapa en el desarrollo del biometano en España, pilar de la transición energética y fuente de energía clave para la descarbonización de la economía española".



Acerca de Nedgia

Nedgia, la distribuidora de gas del grupo Naturgy es la compañía líder del sector en España, donde opera en 11 comunidades autónomas y 1.150 municipios. Cuenta con más de 5,5 millones de puntos de suministro que suponen el 70% de los consumidores del país a los que hacer llegar hoy, de forma segura y eficiente, el suministro energético de gas natural y de gases renovables, biometano e hidrógeno, a través de sus más de 57.000 kilómetros de redes. La innovación, cercanía y atención al cliente caracterizan su actividad y forman parte de su razón de ser como eje vertebrador del sistema energético nacional.



Acerca de PreZero España y Portugal

Con más de 15.500 empleados, la compañía presta servicios urbanos (recogida de residuos, limpieza viaria y gestión de zonas verdes) a más de 12 millones de personas en más de 980 municipios, y desarrolla soluciones de economía circular para más de 8.000 clientes industriales, así como el tratamiento y reciclaje de residuos en las más de 130 instalaciones en las que opera. La empresa forma parte de PreZero International que, con 30.000 empleados en 11 países, pertenece al Grupo Schwarz, incluyendo Lidl y Kaufland entre las principales empresas de distribución alimentaria en Europa.



Acerca de Waga Energy

Waga Energy (EPA: WAGA) produce biometano a precios competitivos valorizando el gas procedente de los depósitos controlados ("gas de vertedero") mediante una tecnología de purificación patentada denominada WAGABOX. El biometano producido se inyecta directamente en las redes de distribución de gas y abastece a hogares y empresas, sustituyendo al gas natural fósil.











Contacto

Nombre contacto: Nina Laborie

Descripción contacto: Waga Energy

Teléfono de contacto: +34 654 646 104