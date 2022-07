No sólo faltan médicos, también falta comunicación con el paciente, según YUGROW HealthCare

(Información remitida por la empresa firmante)

La mejora de la comunicación con el paciente no solo es responsabilidad del médico, también lo es de las instituciones formativas y de los centros a los que pertenecen y ahora tienen la oportunidad de ponerle solución.

Se está asistiendo durante estos meses a la falta de personal médico y el que queda sin vacaciones, doblando turnos o extendiendo jornada, o de guardia, está saturado en atención al paciente (del orden de citas de 50 pacientes por día unido a tensiones, quejas y reclamaciones hacia el sistema, pero también hacia los profesionales de la salud que sufren dicha presión). Ese volumen de atención requiere ser especialmente eficiente en la forma de comunicarse con el paciente, competencia esencial en estos tiempos y para el futuro de una buena calidad asistencial y que es posible desarrollar con programas one to one para profesionales de la salud, como YUGROW Healthcare.



Así lo anticipó y remarcó el "Estudio sobre Competencias del médico del siglo XXI. Un cambio necesario" de la Sociedad Española de Formación Sanitaria Especializada (SEFSE) España en el artículo publicado en la Revista Ciencia y Salud UP. 2019



La formación de los profesionales de la salud exige adaptación permanente a una sociedad en continua transición, más después de la experiencia del COVID. En un mundo globalizado y lleno de incertidumbres, se requieren competencias para adaptarse con flexibilidad a los nuevos cambios y la Formación por competencias, con especial énfasis en la comunicación, puede ser una solución para esta necesidad.



Está claro que una adecuada formación del profesional en habilidades de comunicación (aspecto que no se trabaja ni durante la carrera universitaria, ni durante la residencia ni durante los primeros años de servicio) y la adaptación del modelo de asistencia sanitaria permite adelantarse a futuros acontecimientos similares al Covid que puedan surgir.



La globalización, la combinación de sistema sanitario público-privado, requieren que las instituciones formativas se comprometan a formar no sólo en técnicas y especialidades a todo tipo de profesionales dedicados a la salud; sino en competencias y habilidades que desarrollen la capacidad de escucha, la empatía hacia el paciente, y con ello les permitan crecimiento y aprendizaje para la mejora de la calidad asistencial, a lo largo de toda la vida profesional.



Por eso, era urgente, diseñar y desarrollar un tipo de formación personalizada con el objetivo de mejorar la comunicación médico-paciente para una adecuada calidad asistencial.



El programa YUGROW HealthCare, diseñado para profesionales de la salud, es pionero en España y ahora también en Chile. Cuenta con base metodológica científica y validez académica, y con él, en tan sólo 2 meses y con 7 sesiones, se acompaña de modo personalizado para lograr la mejora de la comunicación médico-paciente y, con ello, una adecuada calidad asistencial.



Este programa de formación personalizada para profesionales de la salud diseñado sobre el acuerdo con la Federación Española de Radiología (FER- SERAM), incluye un curso diseñado para mejorar las competencias y habilidades en la comunicación, gestión del trabajo, los pacientes y la calidad asistencial. Además, es un programa único enfocado en la mejora de competencias de comunicación, gestión del trabajo, los pacientes y la calidad asistencial, validado por FENIN, y por tanto, compatible con el Código Ético de la Industria de Tecnología Sanitaria.







