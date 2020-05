Nobajemoslaguardia, la campaña de responsabilidad social para el desconfinamiento

Diseñado por The Little Buddha

Diseñado por The Little Buddha - JOSEP SALVAT PR

La agencia Little Buddha ha creado www.nobajemoslaguardia.org para que cualquier empresa y particular descargue libremente el logo y lo use tanto en sus comunicaciones como en sus productos

Durante el confinamiento muchos particulares y empresas han cedido su creatividad en favor de la gente. Este es el caso de #Nobajemoslaguardia, la campaña creada por la agencia Little Buddha y que regala a todas las empresas y marcas españolas. El director de Little Buddha, Bertrand Massanes, explica que “nos hemos fijado en algunos comportamientos de riesgo en cuanto se ha flexibilizado el confinamiento y hemos pensado que todos los actores con poder de comunicación tenemos una responsabilidad para concienciar al público de las medidas de seguridad necesarias para evitar que no haya un repunte en los contagios y las muertes”.



Explicado de forma fácil, #Nobajemoslaguardia es un logo (el de la campaña) que está a disposición de todas las empresas que lo deseen en la web www.nobajemoslaguardia.org. “El mensaje es directo y apela a la responsabilidad de la gente que hasta que no exista una vacuna no podemos bajar la guardia a pesar de dejar atrás el confinamiento”, destaca Bertrand. “Para que la campaña tenga éxito debe ser masiva e impactar constantemente en la población, por eso la regalamos y por eso es muy bueno que las empresas se la hagan suya”. El fundador de Little Buddha explica que “la respuesta de las primeras empresas contactadas está siendo muy buena y estamos convencidos que será una campaña muy útil”.



El logo en la web está a disposición no solo de las empresas sino también de particulares, “cualquiera puede descargarse el logo y usarlo en sus redes sociales o incorporarlo en la firma del correo, por poner solo dos ejemplos de su utilidad”. Esta utilidad la quieren hacer llegar a todas las administraciones públicas, por eso, en los próximos días informarán a distintos líderes políticos sobre la campaña para que se adhieran y usen el logo de #Nobajemoslaguardia. Little Buddha se ha ofrecido de forma gratuita a hacer las adaptaciones del logo en los idiomas que las marcas necesiten.



Desde la agencia ya han avanzado que la campaña estará disponible en los cuatro idiomas cooficiales en España (catalán, gallego, euskera y aranés, además del español). También se han abierto perfiles en LinkedIn e Instagram.







