COMUNICADO: Papelería Carlin: lo mejor para opositores y estudiantes

Actualizado 07/03/2018 18:33:50 CET

La papelería es algo que siempre ha existido, no es algo nuevo y novedoso, pero lo que sí podemos decir es que en la actualidad está en pleno auge, por lo que es un sector en pleno florecimiento y crecimiento, de hecho, cada día se abren más negocios dedicados a este fin.

Madrid, a 7 de Marzo de 2018.-

Y ello también es debido a que cada día hay más estudiantes y, sobretodo, opositores, por lo que podemos decir que debido a la cantidad de paro que hay la gente está volviendo a estudiar y por lo tanto se necesita el material de papelería como material de trabajo, y es por ello que esta tan demandado. También internet ha supuesto una gran ventaja en este sector, y es que te ofrece la posibilidad de comprar aquello que necesitas desde la comodidad de tu hogar y luego al poco lo tienes en la puerta de casa.

?Tiendas tradicionales sí, pero sobretodo en Internet

Qué duda cabe de que internet ha supuesto una gran ventaja para todo el mundo, y las personas que han sabido adaptarse a las nuevas tecnologías le pueden sacar mucho beneficio a la red. Aunque también es cierto que muchos negocios convencionales se han visto abocados al cierre definitivo, pero otros como papelerías Carlín, que cuenta con tiendas físicas, pero también con una gran presencia en internet, han sabido adaptarse a los nuevos tiempo y situaciones, así como a las necesidades del comercio y por lo tanto de los usuarios o clientes.

Como hemos dicho, en los últimos tiempos ha habido un gran aumento de ventas en el sector de la papelería, sobretodo eso, gracias a negocios presentes en la red, por la comodidad que supone, ya que todos ellos cuentan con su página web repleta de productos, que le vamos a poder echar un vistazo con calma e ir añadiendo a nuestro carrito virtual, luego es un proceso de pago muy sencillo y seguro, y a esperar, en un día o dos suelen estar los productos en casa, ¿Qué más se puede pedir?

De ahí la importancia de adaptarse a las exigencias del mercado, la gente cada vez compra más por internet, y la papelería no iba a ser una excepción, por eso es relevante que contemos con página web para poder realizar compras, pero que ésta sea sencilla, dinámica e intuitiva para su uso, ya que probablemente acceda a ella todo tipo de público, es decir, que tenga altos conocimientos de internet como otros que sólo tengan los básicos, de ahí la importancia que sea sencilla.

?Las redes sociales le han dado un gran impulso al mundo de la papelería

Como hemos dicho, internet ha revolucionado la concepción que teníamos de muchas cosas, entre ellas las compras, que cada vez más son más del tipo virtual que presencial. Pero también las redes sociales tienen mucho que ver en este cambio, y es que estamos en la era digital y visual, sino sólo tenemos que fijarnos en el gran impacto que tiene la red social Instagram.

Ha supuesto todo una revolución para muchos sectores, entre ellos el de la papelería, ¿Por qué? De dos años para acá se ha ido formando un ''movimiento'' en esta red social relacionado con el mundo de las oposiciones, y es que es un mundo muy duro y en el que hay que estar al pie del cañón, pues gracias a esta red social de fotografías, la gente ha ido compartiendo sus escenas de estudio con diferentes hastag, como #papeleríabonita #oposiciones #oporutina #papeleriacarlin y un largo etc, haciendo que la gente se vaya apoyando la una a la hora en sus rutinas diarias de estudio, lo que ha supuesto que algunas de las personas más famosas en este ámbito se conviertan en verdaderas ''influencers'' del sector de la papelería, y es que al subir sus fotos llenas de colores y cosas bonitas relacionadas con la papelería la gente pregunta, y ellas te dicen dónde comprarlo y demás detalles.

Por eso web como la de Arte Tinta y Papel están teniendo tanto éxito en internet, por el boca a boca de la gente en las redes sociales, y por supuesto debido a su comodidad y grandes ventajas de la compra y envío a través de internet. Es decir, podemos incluso afirmar que gracias a estas redes sociales se ha creado todo un movimiento a favor de la papelería bonita, y es que cuando pasas tantas horas sentada delante de un escritorio repleto de libros y apuntes, tener cerca cosas bonitas hace que esas horas de estudio se hagan más amenas, y de ahí la proliferación de ese tipo de fotos en internet, ya que sirven para compartir la experiencias buenas con el resto de usuarios, es un arma muy poderosa.

Papelerías hay muchas, pero siempre hay que elegir la mejor

Como hemos dicho el sector de la papelería está en pleno crecimiento en torno a ventas, pero también es cierto que también empieza a haber muchos negocios que venden productos de papelería pero de muy calidad, por eso es importante que sepamos bien dónde comprar, sobretodo si se trata de productos más especializados como pueden ser elementos de dibujo técnico, arquitectura, bellas artes, y demás, donde vamos a necesitar de productos con una excelente calidad, y que no tengamos que tirar al primer uso. Por eso es también bueno el hecho de internet, ya que vamos a poder ver de primera mano los productos, y sobretodo comprar con otros, y mirar también las opiniones de otros usuarios que también han adquirido ese producto que nosotros queremos, a fin de saber si merece la pena o no. Otra gran ventaja que supone internet, y por lo que es importante, ha supuesto un grandísimo incremento de usuarios que compra a través de internet, sobretodo eso, si son productos especializados que no se encuentran en todas las ciudades, tienen la ventaja de poder mirarlo en internet, pedirlo y tenerlo al poco tiempo en tu casa, con todas las comodidades y ventajas que ello supone, de ahí el crecimiento en este sector.

Autor: Pedro Fernández

Empresa: OlimpoMarketing