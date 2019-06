Permisividad familiar y redes sociales, factores de riesgo en el inicio del alcohol en menores

Publicado 27/06/2019 11:59:31 CET

- Una campaña de Asociación DUAL con la colaboración del Plan Nacional sobre Drogas pone el foco en los factores que desencadenan que los jóvenes se inicien en el consumo temprano en el alcohol.

- "Si yo bebo, cómo voy a prohibir beber a mi hijo", algunos padres se enfrentan al dilema del modelado según Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL.

- "Muchos padres no son conscientes del daño que puede provocar el alcohol en el desarrollo cerebral de sus hijos adolescentes por lo que no le dan importancia a esa conducta", María Azucena Martí, delegada del Plan Nacional sobre Drogas.

- "Siempre que hay una fiesta llegan fotos, vídeos, audios o historias de Instagram de gente bebiendo", Jimena y Teresa, adolescentes participantes en la campaña.

Madrid, 27 junio de 2018.- La permisividad del entorno familiar y la sobreexposición y el intercambio de contenidos en redes sociales suponen un factor de riesgo importante en el inicio temprano de consumo de alcohol para menores de edad. Así alerta una campaña impulsada por Asociación DUAL en colaboración con el Plan Nacional sobre Drogas que pone el foco en los factores de riesgo y las situaciones que pueden desencadenar que un adolescente comience a beber alcohol.

En relación al primer factor, "algunos padres sienten que les falta autoridad", explica Raúl Izquierdo, psicólogo y director técnico de Asociación DUAL. Según el experto se enfrentan al dilema del modelado, "padres que hacen un uso razonable del alcohol y que se plantean cómo van a prohibir a sus hijos algo que ellos hacen".

En estos casos, la familia se convierte en un factor de riesgo "de manera involuntaria, no lo pretenden", especifica. "Se trata de padres o madres que hacen un uso habitual del alcohol en un contexto de fin de semana, no necesariamente diario, y lo connotan como algo festivo", detalla el psicólogo.

En palabras de María Azucena Martí, delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), la familia es el "factor de protección más importante frente a las adicciones, aunque lo contrario también es cierto: cuando la familia no funciona adecuadamente se convierte en un fuerte factor de riesgo".

En ese sentido, la delegada del PNSD alerta de que vivimos en una sociedad en la que "el consumo de alcohol está muy normalizado". "Muchos padres no son conscientes del daño que puede provocar el consumo de alcohol en el desarrollo cerebral de sus hijos e hijas adolescentes y eso hace que no den importancia a esta conducta y por esta razón no establecen normas y límites al respecto", lamenta Martí.

Padres que asumen "en algún momento hay que empezar"

Otras ocasiones el inicio en el alcohol es interpretado por los padres como "algo normal, un rito de paso hacia la vida adulta", indica Raúl Izquierdo. Según el psicólogo, estas situaciones suelen darse por ejemplo como motivo de celebración o premio "al acabar los exámenes o en un contexto de verano, en el pueblo o en las vacaciones", donde "los padres bajan la guardia". "El alcohol forma parte de nuestra cultura y muchos padres asumen la idea de que en algún momento hay que empezar a beber, lo cual es una auténtica perversión", afirma Izquierdo.

Hay también casos de padres "muy tolerantes" con algo que entienden que ellos hicieron bien en su día y "presumen de que los jóvenes de antes sí sabían beber y los de ahora no", advierte. "Esto no tiene nada de positivo y lo que hacemos es incitar al menor a que compita con nosotros: de cara al menor no existe el saber beber, no existe el saber emborracharse", comenta de forma tajante el psicólogo.

El botellón en el móvil

En relación a las redes sociales, el principal riesgo es que quiebran las barreras de protección del menor. "Imaginemos el caso de un menor que decide voluntariamente no ir a un botellón y se queda en casa, el botellón va a atravesar las paredes de su casa y va a aparecer en la pantalla de su móvil", detalla Raúl Izquierdo. "De manera activa o pasiva va a participar de él", añade.

Según afirma el psicólogo, en las redes sociales "la presión de grupo se multiplica". "Tengamos en cuenta que la mayoría de los adolescentes hacen botellón y el que no participa de él se margina, es un mojigato", explica el psicólogo. "El adolescente, por lo general, no quiere ser el raro, quiere ser como todos sus amigos", complementa la delegada del PNSD.

Por eso, aunque todas son potencialmente un riesgo en la medida en que "dejan fuera de control y supervisión a los padres", las redes sociales más peligrosas son las de "intercambio de contenidos y mensajes de forma instantánea", alerta.

Para la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, las redes sociales son "especialmente susceptibles a la publicidad y el marketing del alcohol", algo que contribuye a la "normalización del consumo".

Además, los vídeos se presentan como una "hazaña incuestionable", concreta el director técnico de Asociación DUAL. "Muchas veces son vídeos de menores borrachos que en muchos casos resultan vergonzantes y que en lugar de ser criticados se convierten en un logro o un motivo de chanza", lamenta Raúl.

"Siempre que hay una fiesta cae un vídeo, una historia de Instagram, fotos o audios que graba la gente, no nos deberíamos reír, pero la mayoría de las veces, te ríes", confiesan Jimena y Teresa, dos jóvenes de 15 años, participantes en la campaña de Asociación DUAL.

Escuchar sin dramatismos y llegar a acuerdos

Para evitar situaciones de riesgo, el psicólogo aconseja a los padres poner límites a sus hijos y evitar que esa laxitud se convierta en un potenciador en el inicio en el alcohol. "No hay que perder la calma, hay que buscar espacios de diálogo con nuestro hijo, abrirnos a la escucha pero sin prejuicios ni dramatismos", recomienda.

También es importante recabar la opinión del menor, "que nos pueda contar si algún amigo de su grupo bebe, preguntarle qué le parece a él, configurarnos como agentes honestos, sinceros, accesibles y confiables", considera.

En opinión de María Azucena Martí los padres deben apostar por la comunicación y el afecto y reforzar los vínculos familiares. "Hay que interesarse por las cosas que les preocupan, dedicarles tiempo a saber cómo se sienten, cuáles son sus problemas", aclara la delegada del PNSD.

Asimismo, los padres deben intervenir y pactar con el menor, "siempre llegando a acuerdos", detalla el experto. "Los padres compran el teléfono, pagan la línea y tienen derecho a poder ver qué se hace con los móviles, los ordenadores o las tabletas", señala el psicólogo. Y si no se puede negociar, hay que intervenir: "la imposición no es un derecho, llegado el caso es un deber, los padres deben proteger, controlar y supervisar lo que hacen sus hijos en redes sociales", expresa Raúl Izquierdo.

Para la delegada del Plan Nacional sobre Drogas, los padres deben poner normas y límites claros respecto al consumo y poner los medios para que se cumplan. "En la adolescencia siempre hay conflictos porque es una época de rebeldía pero es importantísimo no enfrentarnos por todo y seleccionar los puntos de conflicto más importantes", apunta.

Por último, la delegada reclama el papel de los padres en las políticas de prevención. "Las leyes de alcohol han encontrado muchas barreras y pocos apoyos, los padres y madres deben ser agentes activos en el apoyo de estas políticas", finaliza la delegada del Plan Nacional sobre Drogas.

Asociación DUAL

Es una entidad sin ánimo de lucro. Desde 2012, desarrolla la campaña 'Los Que No' dirigida a jóvenes, padres y educadores a través de una página web y redes sociales donde se promueven actividades alternativas, talleres y valores sin aludir al alcohol.

