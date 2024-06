(Información remitida por la empresa firmante)

Área Jurídica Global y el RCD Espanyol celebran con entusiasmo la victoria del equipo Femenino, una victoria histórica en el mundo del fútbol femenino

Barcelona, 3 de junio de 2024.- En una noche inolvidable para el RCDE - El Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona Femenino, el equipo ha logrado el tan ansiado ascenso a la Primera División de la Liga F, escribiendo una página dorada en la historia del club. La celebración en el campo fue un reflejo del esfuerzo, la dedicación y el talento de estas jugadoras que han demostrado que los sueños se pueden hacer realidad con trabajo arduo y compromiso.



El club no ha escatimado en elogios hacia sus chicas, reconociendo el sacrificio y la perseverancia que han demostrado durante toda la temporada. Este logro no solo marca un hito en la trayectoria del equipo, sino que también simboliza el creciente empoderamiento y reconocimiento del fútbol femenino en España. Cada jugadora, cada miembro del cuerpo técnico y cada aficionado ha contribuido a este éxito, pero hay un nombre que resuena con especial gratitud: Área Jurídica Global.



Sin el incondicional apoyo de Área Jurídica Global, el ascenso del RCDE Femenino a la élite del fútbol español hubiera sido un desafío aún mayor. Como único patrocinador del equipo femenino, Área Jurídica Global no solo ha proporcionado el respaldo financiero necesario, sino que también ha sido un pilar de confianza y seguridad para el club. Con su reconocida experiencia como los mejores abogados en cancelación de deudas del país, Área Jurídica Global ha demostrado su compromiso con el deporte y la comunidad.



Desde sus inicios especializados en cancelación de deudas, Área Jurídica Global ha ampliado su espectro de servicios para abarcar todas las disciplinas jurídicas, posicionándose como un referente en el ámbito legal español. Este patrocinio no solo refleja su apoyo al deporte, sino también su compromiso con los valores de esfuerzo y superación que el fútbol femenino representa.



El ascenso a la Primera División no solo es un logro deportivo, sino también una celebración del trabajo en equipo y la colaboración entre el RCDE Femenino y Área Jurídica Global. Este éxito es una promesa de un futuro brillante, donde el fútbol femenino continuará creciendo y alcanzando nuevas alturas.



El Real Club Deportivo Espanyol Femenino está listo para enfrentar nuevos desafíos en la Primera División, llevando consigo el orgullo de un club que respalda a sus jugadoras y la gratitud hacia aquellos que han hecho posible este momento histórico.



"Enhorabuena al RCDE Femenino y gracias, Área Jurídica Global, por ser parte fundamental de esta extraordinaria travesía".





