Record go Mobility inaugura una nueva delegación exclusiva de alquiler de furgonetas en Madrid Delicias

Record go Mobility avanza en su compromiso con la movilidad flexible y eficiente al inaugurar una nueva sede dedicada al alquiler de furgonetas en Madrid Delicias

Madrid, 6 de mayo de 2024.- Record go Mobility, líder en el sector de alquiler de vehículos, se complace en anunciar la apertura de su nueva delegación exclusiva para el alquiler de furgonetas en Madrid Delicias. Estratégicamente ubicada a escasos minutos de la estación de Delicias, esta nueva oficina ofrece una amplia gama de furgonetas de diferentes tamaños para el transporte de mercancías o mudanzas.



Con esta apertura, Record go Mobility reafirma su compromiso por brindar un servicio ágil a sus clientes en la capital madrileña, ya que, la proximidad a la estación de Delicias, facilita aún más el acceso a sus instalaciones, permitiendo a los usuarios gestionar sus necesidades de transporte de manera eficiente y sin contratiempos.



Una de las principales ventajas de esta nueva delegación es la agilización del proceso de alquiler. Los clientes disfrutarán de un trámite de apertura de contrato mucho más rápido, sin necesidad de esperar largas colas. Además, la amplia variedad de furgonetas disponibles garantiza que cada cliente encuentre el vehículo perfecto para sus necesidades.



Esta nueva ubicación, situada en Paseo de las Delicias 82, se suma a las delegaciones de Atocha y Chamartín, con las que ya cuenta la compañía hace varios años, y en las que también es posible alquilar furgonetas además de coches y motos.



La era de la movilidad flexible con Record go Mobility

Record go Mobility, que ya cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector, se ha consagrado como una de las empresas líderes en rent a car de España y, además, en la actualidad, también dispone de oficinas en los principales enclaves turísticos de Italia, Portugal y Grecia. Esta nueva apertura en Madrid Delicias se enmarca en la apuesta por ofrecer nuevos servicios que la empresa ya hizo el año pasado añadiendo, a su amplia variedad de flota, el alquiler de motos de dos y tres ruedas así como de vans.



La nueva delegación en Madrid Delicias de Record go Mobility ya está lista para recibir a clientes. Para obtener más información sobre los servicios de alquiler de la compañía o realizar una reserva, solo es necesario acceder a su página web (www.recordgo.com) y realizar la reserva con unos sencillos pasos.



"Únete a la nueva era de la movilidad flexible con Record go Mobility"







