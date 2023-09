Repara tu Deuda Abogados cancela 17.000€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Mallorca, 27 de septiembre de 2023.

El tipo de interés aplicado en su tarjeta de crédito era muy elevado y posteriormente se divorció y se jubiló

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Palma de Mallorca (Baleares). Se trata del caso de un hombre a quien el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Palma de Mallorca (Baleares) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 17.000 euros. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican la historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para adquirir mobiliario y electrodomésticos necesarios para su vivienda. Para ello utilizó una tarjeta de crédito y al principio no tenía problema alguno en hacer frente a las cuotas. Con el paso del tiempo, después de haber pagado durante muchos años, el deudor se dio cuenta de que tan solo había amortizado muy poca cantidad. El tipo de interés aplicado en la tarjeta de crédito era muy elevado, haciendo que la amortización se prolongase eternamente sin saber cuándo acabaría de devolverlo todo. El deudor pasó por un divorcio, por lo que ya no contaba con el apoyo económico de su expareja. Llegó a la edad legal de jubilación, pasando a cobrar una pensión más reducida que lo que iba ingresando en su época activa. Por todo ello, tuvo que empezar el proceso para cancelar sus deudas".



La Ley de la Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Aunque todavía hay quienes desconocen la existencia de esta herramienta, lo cierto es que cada vez son más quienes confían en ella para salir del estado de sobreendeudamiento en el que se encuentran. Más de 20.000 personas, de las diversas comunidades autónomas, han puesto su caso en manos del bufete.



Repara tu Deuda Abogados, creado precisamente en septiembre del año 2015, es el despacho especializado en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad que más casos ha llevado y también el que más deuda ha cancelado, al haber superado la cifra de 170 millones de euros de deuda exonerada.



La previsión es que, teniendo en cuenta que la ley se conoce cada vez más y que muchas personas ya han dado el paso de contar su historia de sobreendeudamiento, esta cantidad de exoneración de deuda se vaya incrementando en las próximas fechas. "Hemos realizado grandes esfuerzos tanto humanos como económicos para que muchas personas que pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad sean conocedoras de esta herramienta. Podemos decir que todo este esfuerzo está valiendo la pena y que hemos comprobado que se trata de un mecanismo que ha venido para quedarse", explican los abogados.



La Ley de la Segunda Oportunidad permite la cancelación de las deudas de particulares y autónomos que se encuentran en situación de sobreendeudamiento. En líneas generales basta con que el concursado actúe de buena fe, que la deuda no supere los 5 millones de euros y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







