Repara tu Deuda Abogados cancela 39.000€ en Alicante (C. Valenciana) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Alicante, 24 de julio de 2023.

La situación de insolvencia de la concursada deriva del incremento de las cuotas impagadas con entidades financieras

El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Alicante (Comunidad Valenciana) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una vecina de la localidad, que ha quedado así exonerada de una deuda de 39.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "la situación de insolvencia de la concursada deriva del incremento de las cuotas impagadas con entidades financieras. Por este motivo, decidió asesorarse con nosotros para ver si podía quedar exonerada de los pagos, como finalmente ha ocurrido".



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Si bien es cierto que aún hay desconocimiento por parte de algunos ciudadanos, cada vez más personas intentan acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído a las que no pueden hacer frente.



Para acudir al proceso con garantías de éxito, es fundamental ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Con objeto de que otras personas se acojan a la Ley de Segunda Oportunidad, algunos clientes deciden contar su historia de sobreendeudamiento y posterior cancelación de deudas en primera persona, lo cual ofrece también un mensaje de confianza a quienes aún dudan acerca de si empezar o no el procedimiento.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados pionero en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España al haber sido creado en septiembre de 2015. En la actualidad, continúa siendo el líder y referente en su tramitación al haber superado ya la cifra de 160 millones de euros exonerados a sus clientes, que proceden de todas las comunidades autónomas.



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, ayuda al despacho también a que cada vez más personas conozcan esta salida a sus problemas. "Estamos ante una herramienta -declaran los abogados- que permite a muchos particulares y autónomos empezar desde cero, eliminando las deudas contraídas. Por tanto, es necesario que llegue al mayor número de personas para que nadie con problemas de deudas se quede sin tener acceso a esa segunda oportunidad".



A quienes no pueden acogerse a esta herramienta, el despacho también les ofrece la alternativa de estudiar los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe alguna posible cláusula abusiva. Ello le posibilita la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.







