Repara tu Deuda Abogados cancela 42.000€ en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

Ourense, 22 de noviembre de 2023.

La exonerada cayó en sobreendeudamiento para auxiliar a su hija en un negocio que no fructificó y se quedó sin empleo

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 42.000 euros en Ourense (Galicia) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "el origen del sobreendeudamiento tiene lugar cuando solicitó un préstamo para ayudar a su hija con un negocio que no fructificó. Desde entonces, la hija se encontró en una situación de desempleo, insolvente, y conviviendo con su abuela. A causa de que se endeudara con la Agencia Tributaria, la deudora solicitó otro préstamo para ayudarla. A raíz de ello, tuvo que seguir pidiendo más préstamos para cubrir sus propias necesidades. Habida cuenta de que no hubo una mejora de la situación económica, la deudora se encuentra conviviendo con su hija y su madre, en la casa de ésta última".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la señora puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Ourense (Galicia) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad como gabinete jurídico en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Tras un amplio trabajo junto a los clientes y gracias a una labor de difusión de los casos, hay que señalar que en la actualidad ha superado ya la cifra de 170 millones de euros cancelados a sus clientes.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas. La previsión es que esta cantidad continúe aumentándose en las próximas fechas como consecuencia de que cada vez más particulares y autónomos conocen la existencia de esta herramienta y debido al alto número de consultas que se reciben a diario por parte de potenciales clientes.



El perfil de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy diverso: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultados que no fueron positivos, personas que se encuentran en situación de desempleo o que sufren complicadas circunstancias laborales o sanitarias, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A quienes no pueden acudir al mecanismo de segunda oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







