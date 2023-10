Repara tu Deuda Abogados cancela 61.119€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Mallorca, 23 de octubre de 2023.

El hombre fue incapaz de resolver sus problemas de deudas y tuvo que ponerse en manos del despacho de abogados

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a un hombre en Palma de Mallorca (Baleares) una deuda que ascendía a 61.119 euros. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican que el exonerado acumuló una serie de deudas que finalmente fue incapaz de devolver. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Palma de Mallorca (Baleares) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor con personas endeudadas precisamente en septiembre de 2015, el mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Hasta la fecha, hay que decir que ya ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. La previsión es que esta cifra continúe incrementándose como consecuencia del elevado número de personas cuyos expedientes ya se encuentran en marcha.



Los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayor parte de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en el país. Representan en los juzgados a más de 20.000 personas, procedentes de los diferentes puntos del país, que han confiado en sus servicios para empezar una nueva vida desde cero y poder así reactivarse en la economía.



El despacho de abogados Repara tu Deuda se adapta a las circunstancias económicas de las personas con deudas para que no quede nadie sin poder acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad. "Muchas creen al principio que se trata de un proceso costoso. Cuando se acercan a nosotros, comprueban que no. Además, también les ofrecemos diferentes facilidades de pago. Y es que sabemos que son personas arruinadas que necesitan comenzar cuanto antes para liberarse pronto de sus deudas y hacer una vida normal", afirman los abogados.



El perfil de particulares y autónomos que se acogen a esta ley es muy variado: padres que avalaron a sus hijos, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo, que sufren complicadas circunstancias laborales, que han sido víctimas de algún engaño, etc.



A quienes no pueden quedar libres a través de esta herramienta, el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Lo hace estudiando los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







