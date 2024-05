Repara tu Deuda Abogados cancela 84.000€ en Pontevedra (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El exonerado, pensionista que vivía en un pequeño pueblo, se endeudó para reparar su vehículo, hacer frente a gastos de salud y a una mudanza

Pontevedra, 6 de mayo de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Pontevedra (Galicia). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº1 de Lalín (Pontevedra) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 84.000 euros a la que no podía hacer frente.



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "el origen de las deudas está en la necesidad de conservar su vehículo privado. Habida cuenta de que reside en un pueblo pequeño con falta de supermercados y hospitales, requiere de él para los desplazamientos. Tuvo que hacer uso de su tarjeta de crédito en un primer momento para repararlo. Si bien en un principio podía abonar la cuota, poco después se le unieron gastos extraordinarios y básicos de salud como el dentista, así como de mudanza ya que para reducir sus gastos mensuales se fue a un piso para pagar un alquiler menor. Esto le obligó a asumir los gastos de la mudanza, fianzas y gestiones de contrato. Debido a la acumulación de las deudas que estaba sufriendo, decidió reestructurar y unificarlo todo. No obstante, tal propuesta no surgió el efecto esperado, dado que los intereses del préstamo dieron lugar a un incremento de la deuda, que no pudo ser asumida con la limitada pensión que percibe".



Según afirman desde Repara tu Deuda, "España incorporó la Ley de Segunda Oportunidad a su sistema jurídico en 2015. De esta manera, se ponía en marcha un mecanismo recomendado por la Comisión Europea para la cancelación de las deudas de particulares y autónomos".



Aunque al principio existía cierto desconocimiento sobre la existencia de esta legislación, lo cierto es que cada vez más personas acuden al bufete para solicitar acogerse y empezar una nueva vida desde cero. Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde sus inicios en septiembre de 2015, a personas en estado de insolvencia que necesitan liberarse de sus cargas económicas inasumibles.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 23.000 particulares y autónomos que les han confiado su caso. Es importante destacar que muchas personas ya exoneradas deciden prestar su imagen para recomendar a otras que comiencen el proceso lo antes posible para quedar sin deudas.



Repara tu Deuda abogados cuenta con una app disponible para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara. Esta permite reducir aún más los costes del procedimiento, un control total del proceso y reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas.



El despacho ofrece en paralelo analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.



Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735