Repara tu Deuda cancela 23.000€ en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 17 de julio de 2023.

El concursado cayó en una situación de sobreendeudamiento tras solicitar varios créditos y préstamos que finalmente no pudo asumir

El Juzgado de Primera Instancia nº1 de L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un vecino de la localidad que ha quedado exonerado de una deuda de 23.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "el concursado cayó en una situación de sobreendeudamiento tras solicitar varios créditos y varios préstamos que finalmente no pudo asumir. Por ello, empezó el proceso para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y ahora puede reactivarse en la vida económica y empezar de nuevo desde cero".



Como en su caso, numerosas personas acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras hacer todo lo posible para salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encuentran. Esto se produce muchas veces como consecuencia de haber sufrido algún tiempo de contratiempo económico, por motivos laborales y/o personales.



Hay que señalar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces, más de 20.000 particulares y autónomos, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde que fuera fundado en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 160 millones de euros de deuda exonerada. Para ofrecer confianza a sus clientes, el despacho da a conocer todas las sentencias dictadas por los juzgados de los casos en los que ellos han participado, publicándolas en su página web.



"Es digno de comentar -explican los abogados del despacho- que muchos de nuestros clientes deciden animar, ya sea con el testimonio directo o mediante videos, a otras personas para que comiencen el proceso. Se han beneficiado de esta ley y quieren que sus conocidos y allegados conozcan directamente los resultados tan positivos de este mecanismo".



Repara tu Deuda Abogados analiza de forma previa al inicio del proceso los casos de las personas que acuden a sus servicios. De esta forma, da garantías a sus clientes de que el proceso puede ser beneficioso para sus intereses. Así, tampoco hace perder tiempo ni dinero a quienes se sabe de antemano que no podrán acogerse.



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta legislación sea más difundida. "Estamos ante un mecanismo -declaran los abogados- que está ayudando a muchas personas y a sus familias a salir de la situación de agobio en la que se encuentran. Por ello, es importante que nadie se quede sin saber que existe una solución real a sus problemas de cancelación de deudas". El despacho también ofrece a sus clientes, de forma alternativa al mecanismo de segunda oportunidad, la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655956735