El sector HORECA impulsa su crecimiento con un 2,8 % más de establecimientos en 2024

(Información remitida por la empresa firmante)

La consultora UVE ha realizado el informe 'UVE Data Market Horeca 2024' para mapear la realidad del sector HORECA (Alojamientos, Restaurantes, Bares/Cafeterías, Ocio y Restauración Social). El estudio analiza la numérica de establecimientos en el mercado y su comparativa con el año anterior

Manresa, 19 de junio de 2024.- El Informe 'UVE Data Market Horeca 2024' muestra el geomapa de establecimientos HORECA y cambios de tendencia del sector en el territorio español.



La HORECA comercial sitúa en 275.892 el número de establecimientos en España (+2,2 %), tras un año de estabilidad durante 2023 (+0,6 %).



Los Restaurantes (+3,8 %) son los establecimientos más beneficiados por el número de aperturas en el sector.



Después de un año de estabilidad en cuanto a cierres de negocio y aperturas en el sector HORECA, 2024 se presenta como un año de crecimiento, aumentando el número total de establecimientos abiertos en un 2,8 % respecto al año anterior.



Como no podía ser de otra forma, España sigue siendo un gran mercado en número de establecimientos categorizados como HORECA Comercial o Tradicional. El informe "UVE Data Market Horeca 2023" indicaba la existencia de 270.081 establecimientos, mientras que, en el mismo periodo de 2024, los datos arrojan una cifra de 275.892 establecimientos, aumentando el número de establecimientos en un 2,2 %.



En cuanto a los canales del sector, el informe muestra cómo la HORECA Independiente sigue dominando la mayoría de los establecimientos en España, con una cuota del 93 % de mercado y un crecimiento del 1,6 %. Mientras, la HORECA Organizada, aunque con un porcentaje menor de establecimientos, crece en mayor medida, con un +9,9 %.



Los Restaurantes lideran el crecimiento de la HORECA comercial

En cuanto a la evolución por categoría de establecimientos, el informe 'UVE Data Market Horeca 2024' muestra una tendencia similar al pasado año en cuanto al crecimiento de los Alojamientos. Hoy en día cuentan con una numérica de 31.114, lo que supone un 2 % de incremento respecto al año 2023.



Por su parte, la categoría Restaurantes experimenta el mayor crecimiento, con un total de 104.745 establecimientos (+3,8 %), y los locales de Ocio crecen en menor medida, sumando ya 10.129 locales activos (+1,5 %).



La superpoblación de Bares y Cafeterías en España juega un papel importante en la evolución anual de la categoría; sin embargo, este año muestra menor crecimiento (0,9 %), con un total de 129.904 establecimientos activos.



Aun sin recuperar el número de establecimientos en años anteriores

El informe 'UVE Data Market Horeca 2024' también permite comparar la evolución del número de establecimientos con años anteriores.



De esta manera, si se compara la evolución de la HORECA Comercial respecto al 2016, se observa cómo la recuperación, aunque iniciada durante el 2021, no ha llegado todavía a los niveles de actividad de 2020.



Si se centra la atención en las distintas categorías, se ven comportamientos dispares. Los Restaurantes y Alojamientos han sido los establecimientos que más han crecido desde 2016. Bares/Cafeterías (-15 %) y el Ocio (-26 %) siguen por debajo, y son las categorías que continúan sufriendo para recuperar los números vistos en años anteriores.



Los Restaurantes de precio medio, líderes del segmento

El informe 'UVE Data Market Horeca 2024' también permite visualizar la numérica de establecimientos a nivel de subcategorías y, con ello, cuáles son las tipologías de restaurante más comunes en el país, entre otros.



La subcategoría de Restaurantes de Precio Medio (15 a 35 € aprox.) sigue siendo líder dentro de su segmento en España, con un total de 59.306 establecimientos. Con menos de la mitad de numérica (23.655) se encuentran los restaurantes categorizados como Económicos (menos de 15 €). Como subcategorías con menor número de establecimientos activos se ven los dos polos opuestos de la gastronomía Española: 12.991 establecimientos de comida rápida/takeaway y 8.793 restaurantes de gama alta.



En referencia al número de restaurantes, las cuatro poblaciones con mayor numérica de España (y sus respectivos crecimientos) son Madrid, con 9.821 (+1,6 %), Barcelona, con 6.921 (+2 %), Valencia, con 2.252 (+4,3 %), y Sevilla, con 1.502 (+2,3 %).



La hostelería organizada sigue creciendo a ritmos altos

La Hostelería Organizada —que representa un 7,2 % del total de establecimientos de HORECA comercial en España— es el segmento que más se ha recuperado en el último año, con un 9,9 % de crecimiento, frente al 1,6 % de la Hostelería Independiente.



El mayor peso de la Hostelería Organizada se encuentra en Alojamientos, ya que representa un 15,7 % del total, debido a la mayor proliferación de cadenas en esta tipología. La representación es menor tanto en Restaurantes (8,6 %) como en Bares y Cafeterías (4,5 %).



Si se atiende a la ubicación de la Hostelería Organizada, se ve que el 43 % del total se encuentra en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, con un 23 % y 20 % del peso total respectivamente. En comparación con el año 2023, Cataluña aumenta en un 10,8 % el número de establecimientos y Madrid lo hace a un ritmo inferior, con un crecimiento del 6,5 %. En el resto de España, la hostelería organizada experimenta un empujón del 11,1 %.



Sobre 'UVE Data Market Horeca 2024'

El informe 'UVE Data Market Horeca 2024' analiza la nueva realidad del sector HORECA en España a través de un censo anual de numérica de establecimientos, detallando dichas cifras por categorías y subcategorías (Alojamientos, Bares y Cafeterías, Restaurantes, Ocio y Restauración Social) y por localización (Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios, Área Metropolitana y Códigos Postales).



'UVE Data Market Horeca 2024' muestra el geomapa de establecimientos HORECA y cambios de tendencia en el sector con el objetivo de analizar la situación actual y obtener previsiones del mercado.



Sobre UVE

UVE es el partner tecnológico de las principales compañías de fabricación y distribución en España, especialista en conectar a los actores de la cadena de valor del Canal Fragmentado, sectores HORECA, Impulso y Tradicional. UVE acompaña a estas empresas con un modelo integrado de Data Intelligence Automation para pilotar con éxito sus procesos comerciales en el Route to Market.



La compañía es líder en el mercado español, operando en más de 61 países de Europa, América, África y Oriente Medio.



Más información: https://uvesolutions.com/es/blog/sector-horeca-2024/



Web: https://uvesolutions.com/es



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/uvesolu...







Contacto

Nombre contacto: UVE Solutions

Descripción contacto: UVE Solutions

Teléfono de contacto: (34) 93 874 94 66